Billie Eilish: Los 5 mejores covers de “Bad Guy” (hasta ahora)

Billie Eilish: Estos son los 5 mejores covers de “Bad Guy” (hasta ahora)

‘Bad Guy’ es una de las canciones más conocidas de Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, la escritora conquistó las listas musicales de todo el mundo. El popular track fue estrenado el día 29 de marzo de 2019 e inmediatamente comenzó a tomar gran relevancia en las plataformas digitales.

La canción fue el sencillo número 4 del material discográfico ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’. ‘Bad Guy’ le dio a Billie Eilish dos premios GRAMMY en el año 2020. Esta increíble melodía fue compuesta por la cantante y su hermano Finneas O'Connell.

Billie Eilish logró que ‘Bad Guy’ fuera una de las canciones más famosas y populares del año 2019, debido a su éxito, muchos grupos y músicos se unieron a la fiebre del track y compartieron su versión. Conoce algunos de los mejores covers del popular tema de Billie Eilish.

‘Bad Guy’ de Billie Eilish: Los 5 mejores covers hasta ahora

1. Bad Guy versión tango

Una de las versiones más interesantes de ‘Bad Guy’, es el cover de ‘PostmodernJukebox’, el grupo de músicos lanzaron el track con un estilo de tango, usando instrumentos como el piano, el acordeón y la batería.

2. Bad Guy cover instrumental

El grupo ‘Simply Three’ creó el cover de ‘Bad Guy’ usando solo bajo, violín y chelo, el resultado fue increíble, pues el tema tenía la misma esencia de la canción de Billie Eilish, pero con un toque más profundo y diferente.

3. Bad Guy cover divertido

Los covers de ‘Bad Guy’ abundan en el mundo de Internet, pero sin dudas, una de las versiones más divertidas del track de Billie Eilish (al menos para el equipo de La Verdad Noticias) es la del juguete en forma de pollo que hace un sonido muy cómico cuando lo aprietan.

4. Bad Guy cover de Blue. D

Hace un año, la cantante surcoreana Blue D. estrenó su cover de ‘Bad Guy’, la estrella enamoró a sus fanáticos al cantar en susurro, tal como lo hace Billie Eilish en la versión original de la canción.

5. Bad Guy cover de rock

Si eres fan del rock, seguramente este cover de ‘Bad Guy’ será tu favorito, combina la fuerza de los golpes de la batería con la guitarra eléctrica, aunque este estilo es diferente al de Billie Eilish, el arreglo fue muy bueno.