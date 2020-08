Billie Eilish: Las extrañas PESADILLAS que no dejan dormir a la cantante

Billie Eilish, la joven cantante de 18 años, ha confesado que sufre terribles pesadillas durante la noche: "Me dormí sentada en un avión el otro día por primera vez en mi vida. Tuve parálisis de sueño tres veces. Tengo muchos problemas extraños para dormir, tengo estos sueños terroríficos y esas cosas. Sufro de parálisis del sueño y terrores nocturnos”.

"Me lleva una eternidad quedarme dormida, no entiendo cómo la gente puede dormirse (de inmediato), eso es tan extraño para mí", dijo Eilish. La creadora del éxito' Bury A Friend' admitió que sus pesadillas pueden afectar su día entero, y últimamente ha sido particularmente difícil gracias a un sueño recurrente.

Billie Eilish tarda "una eternidad" en dormir por la noche, y cuando finalmente se duerme, sufre de extrañas pesadillas que la dejan sin poder moverse

Ella le dijo a la revista Heat: "Es extraño porque normalmente las pesadillas que tengo no me hacen despertar. Últimamente, he tenido un par que sí, pero normalmente la pesadilla es toda la noche, así que toda la noche es aterradora. realmente puede arruinarme el día entero”.

"Tendré un sueño que realmente me arruina la cabeza y me hace sentir... No sé qué, pero me hace sentir incómodo todo el día. He tenido la misma pesadilla durante dos meses seguidos, es horrible me afecta día a día, afecta cómo actúo y todo eso", mencionó la intérprete de “Bad Guy”.

Las pesadillas han ayudado a Billie Eilish

Cuando está teniendo una pesadilla, Billie es muy consciente de que está dormida e incluso puede "controlar" lo que está sucediendo en ellos, lo que encuentra "torturante". Ella dijo: "En mis sueños, siempre sé que son sueños. Entonces puedo hacer cosas en ellos, sabiendo que son sueños, si muero en mis pesadillas, normalmente vuelvo a la vida. Es como un videojuego”.

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish:15 imágenes que debes ver si eres fan

Pero un consuelo para la cantante es que sus disturbios nocturnos han influido en su música. Ella dijo: "Me han dado un par de ideas para mis canciones. Probablemente no habría hecho 'Bury a Friend' como es si no hubiera tenido parálisis del sueño y horribles pesadillas y terrores nocturnos. Así que ese es un buen punto, una buena forma de verlo".