Billie Eilish: Las 10 canciones más populares de la cantante según YouTube

Billie Eilish ha conquistado el mundo desde su debut a los 14 años. Su talento radica no solo en su voz, sino también como visionaria, videoartista y una de las pocas personas con estatus de celebridad que puede defender sin problemas los derechos humanos y el feminismo.

Es seguro decir que Billie Eilish es contagiosa, la variedad en su sonido atrae a todos los diferentes tipos de amantes de la música. Gracias a sus increíbles videos musicales, Billie se ha convertido en la cantante más viral. Aquí están sus 10 canciones más populares de YouTube.

10. Therefore I Am - 125 millones de visitas

En su última entrega, Billie Eilish cumple la fantasía de todos de tener un centro comercial para ella sola. Con su humor descarado, va de quiosco en quiosco, robando e inhalando bocadillos mientras sincroniza los labios y salta al ritmo funky.

El video fue filmado con iPhone en el centro comercial Glendale Galleria, donde Eilish había frecuentado en su adolescencia. Como nota al margen, el pretzel estaba rancio, por lo que nunca terminó mordiendolo.

9. All The Good Girls Go To Hell - 174 millones de visitas

En una continuación de "Bury a Friend", Eilish rechaza sus inyecciones mientras las alas revientan visceralmente desde su espalda. Ella cae de los cielos y aterriza en un pozo de petróleo del que emerge a un lote de tierra.

La arrastra a lo largo de sus alas de ángel mientras los incendios se apagan a su alrededor y prenden fuego a las alas, quemándolas y dándoles una nueva apariencia demoníaca. Tras su transformación, aparecen figuras femeninas bailando en el fuego detrás de ella.

8. Everything I Wanted - 201 millones de visitas

Convertirse en una cantante de fama mundial de la noche a la mañana en la adolescencia puede ser una experiencia abrumadora, si no francamente traumática, como describe Eilish en "Everything I Wanted".

En sus letras, expresa cómo conseguir todo lo que ella y cualquier otra persona quiere, especialmente como músico, la obliga a cambiar su forma de vida y su percepción de las personas. A pesar de todo, ella tiene a su familia y a los que ama.

En el video, Billie y su hermano Finneas conducen un automóvil hacia el océano, hundiéndose voluntariamente en las profundidades mientras se toman de la mano. Es un proyecto emotivo fruto de un viaje tumultuoso.

7. You Should See Me In A Crown (Vertical Video) - 225 millones de visitas

Este sencillo de éxito en la radio seguramente atrapará a cualquiera que de alguna manera aún no se haya iniciado con su música después del debut de Billie. Es una canción que evoca la sensación de poder, confianza y violencia de "Glory and Gore" de Lorde.

El video presenta a Billie cómodamente con accesorios de arañas y, lo que es más importante, una escena en la que una tarántula sale de su boca. La extrañeza de su interacción con las arañas, así como su mirada helada, bien pueden curar la aracnofobia de cualquiera.

6. Idontwannabeyouanymore (Video Vertical) - 254 millones de visitas

Confrontante y honesta, una joven Billie se para frente al espejo mientras canta sobre la fama, las expectativas sociales y la depresión. Señala y se mira a sí misma mientras dice: "Ya no quiero ser tú".

Una hermosa canción combinada con imágenes simples enfatiza cómo nos convertimos en nuestros peores críticos bajo la mirada severa de la sociedad. Sin duda alguna, uno de los mejores temas de Billie Eilish.

5. Ocean Eyes - 336 millones de visitas

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, “Ocean Eyes” es el sencillo debut de Billie. Este tema fue escrito originalmente por su hermano y productor Finneas para su banda, y decidió que la voz de su hermana encajaría mejor con el sonido.

Esta canción, que originalmente aspiraba a ser una bailarina antes de sufrir una lesión en su placa de crecimiento, parece haber iniciado el curso que sería su imperio musical. En el video, Eilish canta con la música en una puesta en escena de ensueño.

4. Bury A Friend - 394 millones de visitas

La exhibición cinematográfica y desorientamente espeluznante presenta a Billie como un sujeto de prueba de pesadillas. El video es una exhibición escalofriante de Billie tambaleándose y flotando mientras sincroniza los labios bajo una coreografía inquieta.

"Bury A Friend" muestra un lado más maduro de su campaña e introduce una oscuridad impresionante y una extrañeza descarada yuxtapuesta a su carrera anterior de voz suave e influencia pop.

3. When The Party's Over - 663 millones de visitas

Una demostración técnica desgarradora pero impresionante, Billie se ve sentada en una habitación blanca con un vaso de líquido espeso de aspecto venenoso ante ella. Lo bebe entero, haciéndola llorar / sangrar el fluido oscuro hasta que sale de la pantalla.

Es una expresión angustiosa que ofrece mucho para interpretar, aunque Eilish ha hablado sobre los atributos tóxicos de la cultura juvenil y del partido. Sin duda, uno de los videos más épicos de la cantante.

2. Bad Guy - 1.053 millones de visitas

"Bad Guy" es un video pegadizo sobre Billie siendo Billie (y volteando el sexismo en su cabeza). Eilish es dueña del paisaje como la jefa que es, el estado de ánimo permite que cualquiera que lo vea toque sus pies y cante mientras se siente dueño del día.

Un elemento básico en la cultura pop moderna, el video y la canción han sido parodiados y referenciados a menudo en otros medios, ya que bien podría ser el sencillo más reconocible de Billie.

1. Lovely - 1.061 millones de visitas

La pieza melódica de sonido vasto acompañada por Khalid es una pieza de actuación intensa y emocionalmente impulsada, ya que Billie y su contraparte están atrapadas dentro de una caja de vidrio, con cadenas alrededor de sus cuellos.

Quizás una declaración sobre cómo los artistas a menudo se ven limitados en la forma en que el público y la sociedad los tratan o la posible naturaleza aislante de la relación y la depresión, los dos brindan voces ricas en un video que ha batido récords.

