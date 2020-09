Billie Eilish: La clasificación definitiva de los 16 éxitos de la cantante

Billie Eilish logró mucho desde una edad temprana, por lo que ya tenía una discografía envidiable incluso antes de cumplir los 20 años. Pero, ¿cuáles son las mejores canciones de la intérprete de 18 años? Desplácese hacia abajo para ver cómo clasificamos sus mayores éxitos... hasta ahora.

De hecho Billie Eilish es tan joven que esperamos que actualice la siguiente lista de sus mejores canciones con bastante frecuencia a medida que avanza su carrera. Hasta entonces, mira los videos a continuación para descubrir por qué estas canciones nos dan todas las sensaciones.

La joven cantante lanzó su gran éxito "Ocean Eyes" en SoundCloud en 2015; solo tenía 13 años en ese momento. Al año siguiente, consiguió un contrato discográfico con el sello Darkroom de Interscope, y en 2017 lanzó su primer EP, "Don't Smile at Me", que continuó con el ascenso de su carrera.

16. "Bellyache" (2017)

15. “Wish You Were Gay” (2019)

14. "Xanny" (2019)

13. "Idontwannabeyouanymore" (2017)

Fue platino y alcanzó el top 20 en la lista de álbumes Billboard 200. Su gran avance se produjo en 2019 cuando lanzó su primer álbum de estudio, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Encabezó las listas y obtuvo el triple platino, pero ese es solo el comienzo de sus logros históricos con la colección aclamada por la crítica.

12. “I Love You” (2019)

11. “Hostage” (2017)

10. “No Time to Die” (2020)

9. “You Should See Me in a Crown” (2018)

Ese álbum le valió un trío de MTV Video Music Awards y cinco Grammys, incluido un barrido histórico de las cuatro categorías principales: Álbum del año, Disco del año, Canción del año y Mejor artista nuevo. Ella fue la segunda artista en ganar esos cuatro premios en un año, y estableció un nuevo récord como la cantante más joven en reclamar el premio al mejor álbum.

8. “My Future” (2020)

7. “Ocean Eyes” (2015)

6. “Lovely” with Khalid (2017)

5. “All the Good Girls Go to Hell” (2019)

Siguió a "When We All Fall Asleep" con más singles, una actuación en los Oscar y un concierto escribiendo e interpretando la canción principal de la película de James Bond "No Time to Die", que fue otra hazaña histórica: es la artista más joven en hacer un tema para la exitosa saga.

4. “Everything I Wanted” (2019)

3. “Bury a Friend” (2019)

2. “When the Party’s Over” (2018)

1. “Bad Guy” (2019)

