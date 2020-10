Billie Eilish: ¿La cantante de “Bad Guy' tiene tatuajes?

Billie Eilish ha estado disfrutando del éxito desde que subió su canción "Ocean Eyes" a Soundcloud en 2015. De hecho, la cantante de 18 años ha logrado dominar la industria musical en tan solo cinco años, al grado de convertirse en la artista juvenil más influyente de los últimos tiempos.

Eilish no solo es famosa por su talento musical, también es reconocida por su estilo característico que incluye usar ropa de gran tamaño y muchas joyas. ¿Otro complemento para su look? Tatuajes. Si bien se la ha visto luciendo tatuajes, los fanáticos se han preguntado si la tinta es permanente o no.

Eilish no solo es famosa por su talento musical

Billie Eilish ha sido vista con tatuajes temporales

Según Seventeen, Billie Eilish ha mostrado lo que parecen ser tatuajes temporales en sus Historias de Instagram. La palabra "Malo" apareció en su cuello en una publicación, pero en otras fotos y videos de la estrella, el tatuaje del cuello no se había visto por ningún lado, lo que sugiere que había sido solo temporal.

En otra ocasión, Eilish compartió un primer plano de su cuello con un tatuaje de araña. Pero como señaló la publicación, su cuello parecía sin tatuajes en los eventos de la alfombra roja. Eilish pudo haber disfrazado los tatuajes con maquillaje, pero dada su edad en ese momento, probablemente lucía tatuajes temporales.

Eilish ha mostrado lo que parecen ser tatuajes temporales

Un famoso tatuador contactó a la cantante

Jonboy, un tatuador de estrellas con sede en la ciudad de Nueva York, etiquetó a Eilish en una publicación de Instagram de mayo de 2019 que sugiere que la famosa cantante y compositora se había hecho su primer tatuaje permanente.

Jonboy compartió una imagen de lo que muchos pensaban que era el pie de Eilish con la firma de la artista entintada en su pie. Algunos informes afirmaron que la cantante de "Everything I Wanted" se había hecho su primer tatuaje, pero otros no estaban tan seguros.

Tras una inspección más cercana, parecía como si no fuera Eilish después de todo. En Billie Forum, los fanáticos comentaron que el artista del tatuaje simplemente había estado "sugiriendo" el tatuaje a Eilish.

'Los tatuajes están en camino' para Billie Eilish

La publicación de Johnnyboy llegó solo unas semanas después de que Eilish hiciera un comentario acerca de querer obtener tinta permanente. En una entrevista de Noisey publicada el 6 de mayo de 2019, la cantautora respondió preguntas sobre su vida. Entre ellos, si pensaba o no hacerse tatuajes.

En ese momento, Billie Eilish era menor de edad y solo podía hacerse un tatuaje permanente con el permiso de uno de sus padres. Explicó que cuando cumpliera 18 años y se convirtiera legalmente en adulta, obtendría un poco de tinta. "Cumplo 18 este año y los tatuajes están en camino", dijo.

TE RECOMENDAMOS LEER: Billie Eilish: Todo lo que tienes que saber sobre la artista

"Todavía no tengo ninguno porque soy demasiado joven, pero me encantan los tatuajes", mencionó la cantante. Eilish cumplió 18 años el 18 de diciembre de 2019. Desde entonces no ha confirmado la existencia de ningún tatuaje permanente, pero según sus comentarios, uno (o más) podrían estar en camino.