Billie Eilish: Jennifer Lopez se enamoró de la cantante y este video lo prueba

La Diva del Bronx contó en el podcast de The Corp, en el que fue entrevistada con su novio Alex Rodríguez. Hablando sobre amar a Billie Eilish, la cantante recordó: “Tuvimos un momento real en el concierto de Eilish, donde yo estaba como, 'Dios mío, estamos impactados, esto es genial, te amo'". Alex agregó: "Y Emme se puso a llorar" (Emme Muniz nació del matrimonio de J.Lo y Marc Anthony y tiene 12 años).

Jennifer Lopez luego explicó cómo conocer a Billie Eilish la hizo reflexionar sobre su encuentro con los fans: "Todas las noches me encuentro y saludo a mis fans, te abrazan, lloran, te dicen que te aman y empiezas a acostumbrarte. Mi manager Benny (Medina) siempre bromea diciendo que es mi parte favorita de los programas, porque me encanta conocer a la gente y escuchar sus historias".

Gracias a Billie Eilish, Jennifer Lopez vivió un momento significativo, que la hizo reflexionar sobre la relación con los fans.

Pero ella nunca se había puesto realmente en el lugar de los fans hasta que vio a Emme enloquecer con la intérprete de "My Future": "Vi a mi hija volverse loca por Billie Eilish. El (Alex) me dijo: 'Es normal, es una niña y somos gente normal. 'Eso es cierto, pero no sé… era como tener una vista en 3D de mí misma".

"Emme estaba llorando porque idolatraba a esta niña desde los 8 años, por sus canciones y porque conecta con sus palabras, ama su estilo... la hace mover algo. Eso me hizo pensar: 'Por eso mis fans lloran. Nunca lo había pensado hasta que vi a mi hija hacerlo. Fue una experiencia innovadora para mí”, comentó la intérprete de “El Anillo”.

Billie Eilish se ganó a Jennifer Lopez

Cabe mencionar que la Diva del Bronx compartió a través de su perfil en Instagram, un clip junto a sus hijos en medio de una sesión de fotos para la marca con la cual colabora. De fondo musical sonaba el tema “I Have a Dream” de Billie Eilish que Jennifer López quiso destacar con un extracto de la letra en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish revela el motivo por el cual su música es tan controvertida

El video sumó más de 4 millones de visualizaciones en la red social y cientos de comentarios de los fanáticos. Recordemos que en marzo Jennifer López reveló una tierna imagen de las tres cuando llevó a su hija Emme al recital que hizo la cantante de 18 años en medio de su gira en Miami.