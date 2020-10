Billie Eilish: Interactivo y en 3D, así será el concierto online de la cantante

La reciente ganadora del Billboard como Mejor artista femenina y Mejor álbum, Billie Eilish, volverá al escenario, pero de manera virtual, este sábado 24 con el show ‘Where Do We Go? The Livestream’ el que promete grandes novedades.

Utilizando tecnología XR de última generación, la cantante transportará a sus fans a una experiencia virtual totalmente inmersiva. Además, en el pre-show debutará un clip exclusivo del esperado documental de Apple TV +, ‘Billie Eilish: The World’s A Little Blurry’.

El concierto online de este sábado, inspirado en elementos de su gira recientemente detenida por la pandemia de Covid-19, contará con elementos nuevos y emocionantes, hechos exclusivamente para esta experiencia única.

Una que también incluirá a 500 fanáticos preseleccionados que interactuarán con Billie Eilish virtualmente y en tiempo real durante toda la transmisión. La cantante se presentará 100% en vivo con su hermano Finneas y el baterista de su gira, Andrew Marshall.

BILLIE EILISH – “WHERE DO WE GO?” THE LIVESTREAM

October 24, 2020

Tickets on sale now + exclusive access to merch at a special price for a limited time.https://t.co/Yp3nTngu9J pic.twitter.com/Aa9Odj9OIT — billie eilish (@billieeilish) October 7, 2020

'Where Do We Go? The Livestream’ será un concierto 3D

De acuerdo con la información que pudo obtener el equipo de La Verdad Noticias, los tres artistas estarán en un escenario de 60 pies x 24 pies rodeado por pantallas LED 360 de 100 pies x 24 pies, proporcionando integración de contenido 3D en tiempo real.

‘Where do we go? The Livestream’, que se alojará en el sitio web de la cantante, contará con la plataforma de transmisión interactiva Maestro, con producción interactiva de lili Studios y estará disponible 24 horas para todos los que compraron sus entradas.

El show será el próximo sábado 24 de octubre y será transmitido por ET; sin dudas, este será uno de los conciertos más esperados del año, los boletos para ‘Where Do We Go? The Livestream’ de Billie Eilish cuestan $30 dólares, más de $600 pesos mexicanos.