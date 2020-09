Billie Eilish: 'Everything I Wanted' a capela sorprende a fanáticos

Billie Eilish gobernó el 2019 y, antes de que golpeara la pandemia, parecía que 2020 se perfilaba para ser el año de esta famosa cantante después de comenzar el año con su sublime tema de James Bond 'No Time To Die'.

'Everything I Wanted', es una de las canciones que hizo que la música se obsesionara con el arte de la joven cantante y la frescura que aportaba a la música pop. Dicho esto, esta versión de la pista, con solo la voz de Eilish, le da una sensación extra de extrañeza.

Eilish y su hermano Finneas comenzaron a escribir 'Everything I Wanted' en 2018, una época en la que ella solo tenía 16 años. La canción fue creada originalmente como un mecanismo de afrontamiento de su depresión que, en ese momento, era incontrolable.

La génesis de la pista es oscura, pero muestra el poder de la música y su capacidad para crear arte incluso a partir de los temas más difíciles. La canción estuvo influenciada por una pesadilla que soportó la cantante una noche en la que se suicidó tras saltar del puente Golden Gate.

En su pesadilla, fue testigo de cómo sus amigos, compañeros de trabajo y fanáticos ignoraban su desaparición. Más tarde se despertó con la sensación de que a pesar de lograr “todo lo que quería”, todavía se siente desechable.

Eilish luego se dirigió a su hermano y productor extraordinario Finneas en busca de consuelo, una figura que le dijo que necesita "cambiar la forma en que te ves a ti misma" y "ellos no te merecen".

En una entrevista con The New York Times, Eilish dijo que ella "estaba en un mal lugar mentalmente", mientras que Finneas admitió que se negó a escribir una canción sobre la desesperanza y le dijo que "no siempre puede resolver sus problemas en una canción".

Luego, Eilish lo persuadió a él ya sus padres, quienes también estaban preocupados por su bienestar, diciéndoles que escribir 'Everything I Wanted' era “la forma en que puedo sentir esas cosas sin hacerme nada”.

Sin embargo, cuando comenzaron a trabajar en la canción, el tema cambió a uno de apoyo mutuo y unión en lugar de sus comienzos oscuros.

Hablando de 'Everything I Wanted' , Eilish le dijo a Zane Lowe en Beats 1 que “se siente muy satisfactorio, muy satisfactorio. Y también la canción tiene tantos significados. Cada letra de esa canción tiene un significado muy específico y una instancia específica sobre la que se escribió".

Ella agregó: “Sólo quiero sentarme y escribir lo que cada línea significa solo para mí, incluso si nunca se ha compartido con nadie. Pero lo que me satisface tanto de esta canción es que no soy yo el que me caga en la fama. Soy yo hablando de cómo a veces todo lo que querías, puede que no sea exactamente como lo soñaste porque es un sueño".

Eilish también habló sobre cómo grabó una línea para la canción bajo el agua: “Quiero decir, no podíamos dejar de hacer eso. ¿Estás bromeando? Con esa maldita línea, era como, no puedes no. Estábamos sentados allí como, “Mi cabeza estaba bajo el agua”, y pensamos, “Espera, espera. Esta es nuestra oportunidad”.