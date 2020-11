Billie Eilish: Este es el cover más extraño de “Wish You Were Gay” que escucharás

Billie Eilish ha acomulado varios éxitos gracias a su álbum debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", lanzado en marzo 2019.

En su primer lanzamiento musical, todas las canciones fueron compuestas por la propia Billie Eilish, mientras que la producción musical corría a cargo de su hermano, Finneas O'Connell.

El cuarto sencillo del álbum de Billie Eilish, "Wish You Were Gay", lanzado el mismo mes del estreno del disco, llegó al lugar 31 de las listas de popularidad de Estados Unidos, y ha tenido una nueva ola de popularidad en fechas recientes.

Como muestra de ello, un nuevo e inesperado cover de "Wish You Were Gay" ha llegado a redes sociales, de la mano de dos estrellas menos conocidas en la música de YouTube, y que ahora te presentamos en La Verdad Noticias.

El nuevo cover de Billie Eilish

Los rockeros independientes Bill Callahan y Bonnie "Prince" Billy han presentado otra de sus extravagantes versiones, esta vez dando un giro animado a "Wish You Were Gay" de Billie Eilish con la ayuda de Sean O'Hagan de High Llamas.

La última de la serie de tomas poco convencionales del dúo encuentra a la pareja transformando la pista de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? lanzado por la ganadora del Grammy en una melodía popular disco burbujeante.

Combinando sus anhelantes voces sobre una guitarra acústica escogida con los dedos, vocalizaciones AutoTuned y sintetizadores burbujeantes, el trío transforma el inquietante y susurrado jazz original de Billie Eilish en la banda sonora perfecta para una fiesta de baile.

Callahan y Billy (alias Will Oldham) pasaron el último mes lanzando versiones inesperadas, incluyendo "O'D'd in Denver" de Hank Williams Jr. y "Blackness of the Night" de Cat Stevens.

¿Qué te parece el cover de "Wish You Were Gay" hecho por Bill Callahan y Bonnie Billy?, ¿Crees que a Billie Eilish le gustaría esta nueva versión?