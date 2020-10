Billie Eilish: Estas son las 3 canciones que marcaron su infancia

La cantante y compositora estadounidense, Billie Eilish, enumeró canciones de Britney Spears, Avril Lavigne y The Beatles como las favoritas y esenciales para su infancia, particularmente 'Losing Grip' de Lavigne.

“Esta es mi canción favorita de Avril, una canción muy importante de mi infancia, así como 'Complicated', 'I'm With You', 'Sk8er Boi', 'Girlfriend' y 'Keep Holding On',dijo Eilish en me & dad radio on Apple Music. "Losing Grip" fue lanzado en 2003 como el último sencillo del álbum debut de Lavigne "Let Go" (2002).

1. Losing Grip de Avril Lavigne

“Pero esta volvió a mi vida en 2018, y solíamos ponernos manos a la obra con esta canción. Dios... solíamos cantar esta canción en el coche”, continuó Eilish. “Nunca había escuchado un sonido como ese en mi vida. No hay otra canción como esta. No hay otra canción. Te lo digo, esta canción no envejece”.

En otra parte de la entrevista, Billie Eilish eligió una canción de Britney Spears al azar utilizando una función de reproducción aleatoria, lo que resultó en el gran éxito de Spears, "One More Time". “Esta es una canción increíble. Amigo, esta era de Britney fue simplemente alucinante”, mencionó la cantante.

2. One More Time de Britney Spears

Billie Eilish creció con 'Something' de The Beatles

Eilish también incluyó el sencillo de 1969 de The Beatles 'Something', extraído de su penúltimo álbum 'Abbey Road'. “Recuerdo escuchar esta canción cuando estaba enamorada, o lo que sea, y sí. Esta canción realmente, una vez más, me atrapó”, le dijo a Apple Music.

3. Something de The Beatles

Ella continuó: “Además, todo el mundo sabe que The Beatles fueron probablemente la principal fuente de música que escuchábamos cuando éramos pequeños. Básicamente, esta es una de sus canciones que amé y adoré mientras crecía, pero esta realmente se quedó conmigo".

Billie Eilish reveló detalles de su próximo concierto virtual

Por otra parte, Billie Eilish ha revelado nuevos detalles de su “completamente inmersivo” show, ‘Where Do We Go?’, el cual tendrá transmisión por streaming la próxima semana. El concierto virtual fue anunciado a principios de octubre y tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre.

A través de sus redes sociales, la cantante de 18 años compartió un par de imágenes tomadas durante los ensayos para la presentación, lo que la cantante dijo, transportará a los fans “dentro de mi cabeza en locos ambientes de realidad virtual”.

Como ya mencionamos en La Verdad Noticias, el show contará con la tecnología más avanzada de realidad cruzada que permitirá a los espectadores “adentrarse en el mundo de Billie mientras ella interpreta un set completo en vivo, en lo que será una experiencia en vivo sin precedentes”.