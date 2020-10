Billie Eilish: El día que la cantante desafinó en un programa en vivo ¡OMG!/Foto: Indie Hoy

Todos los cantantes tienen sus días buenos y sus días malos, y Billie Eilish no es la excepción. Aunque la joven ganadora del Grammy cuenta con una voz única, la estrella en ocasiones no logra llegar a la nota que le corresponde y puede sonar un poco distinta a la canción original.

Sin embargo, el show siempre debe continuar, y Billie lo sabe muy bien, por eso cuando desafinó de manera sorprendente en esta canción, siguió como si nada.

Billie ha demostrado en muchas ocasiones que tiene una voz magnífica. Pero al igual que muchos otros talentos de la música, hay momentos en los que no logra afinar como le gustaría/Foto: El Periódico

Billie Eilish es una cantante demasiado relajada y pese a ser una de las más jóvenes del género, esta chica originaria de California, ya sabe bastante del mundo de los conciertos en vivo.

Con sólo 18 años, Billie recorrió varios países del mundo y participó en los shows de TV y radio más prestigiosos del mundo, donde por supuesto le pidieron cantar.

El momento cuando Billie Eilish sonó desafinada

Así fue como llegó The Howard Stern Show, uno de los más escuchados programas de radio en vivo de Estados Unidos y allí, junto a su fiel hermano y productor Finneas O’Connell, Billie comenzó a cantar el tema "When the Party's Over", uno de los más difíciles, así como ella misma lo ha revelado.

Todo iba muy bien, hasta que en un punto de la canción, Billie simplemente no pudo llegar a una nota musical y tuvo que pedir disculpas en vivo, pero continuó inmediatamente la canción ¡Como si nada hubiera sucedido!

Este vídeo, grabado en el 2019, ya tiene millones de reproducciones y aunque sucedió un pequeño error, sigue siendo uno de los temas más hermosos de esta joven gran artista.

Pero muchos sabemos que existen decenas de cantantes que aún con años de experiencia, hay momentos en los que simplemente su voz no consigue alcanzar las notas que alguna vez grabaron en el estudio. ¿Te gusta cómo canta Billie Eilish?, ¿Crees que sí debió pedir disculpas? En La Verdad Noticias queremos conocer tu opinión.