Billie Eilish ENCIENDE las redes con sexy video haciendo twerking

La cantante de 'Ocean Eyes', Billie Eilish, acaba de compartir el video detrás de escena de la reciente filmación de su video musical, e incluye su sexy baile mientras se la pasa en grande con su equipo mientras filma.

Afortunadamente para todos sus fans, la cantante incluyó un clip en el que está haciendo twerking con su nueva canción 'Therefore I Am' y es lo mejor que has visto en todo el día.

Billie Eilish y su sexy video

En el video, Billie está en un descanso de la filmación de su último video musical que tuvo lugar en un centro comercial local de Los Ángeles. Mientras esperaba, el A-lister decidió hacer algunos movimientos de baile, ¡que encendieron las redes!.

En la grabación se puede ver a Billie Eilish jugando al reto de intenta no bailar en el que fracasa estrepitosamente. Y mientras se deja llevar por la música, la cantante muestra unos movimientos de cadera que son dignos de cualquier artista de reggaetón.

A principios de esta semana, Billie lanzó su último video de 'Therefore I Am' y era una producción de aspecto desnudo que parece haber sido filmada con un iPhone.

La grabación fue capturada en el Glendale Galleria Mall y mostraba a un camarógrafo sosteniendo un teléfono y siguiendo a la cantante mientras saltaba y bailaba por el centro comercial vacío.

El video de la famosa cantante ya ha acumulado más de 30 millones de visitas en YouTube, pero ni siquiera se acerca a lo bueno que es el video de twerking detrás de escena.

Eilish lleva poco tiempo de carrera pero su éxito va en aumento.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, esta no es la primera vez que Billie ha roto Internet con videos calientes o con su sexy outfit que causó un gran revuelo solo por dejar a un lado su ropa holgada y por preferir algo que muestre sus curvas.

