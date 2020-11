Billie Eilish ENAMORA las redes sociales con su SEXY delineado/Foto: Insider

De todos los aprendizajes que 2020 nos ha brindado (y ha habido muchos), es seguro decir que Billie Eilish siempre nos ha enseñado a esperar lo inesperado de ella.

Tomemos, por ejemplo, esa vez que nos hizo pensar a todos que había cambiado su fiel peinado salmonete verde y negro (que, no olvidemos, fue el resultado de un accidente en sí).

También pudimos vislumbrar sus uñas reales después de que llegamos a verlas bajo exóticas uñas de acrílico mientras realizaba un exquisito concierto de Tiny Desk.

Pero hasta la fecha, Billie no ha experimentado mucho con sus opciones de maquillaje. Ella tiende a apegarse a una apariencia de maquillaje brillante y tipo “no makeup” (y a menudo acredita a MILK como la marca detrás de todo), y el delineador de ojos no es realmente algo que tiende a destacarse.

Y aunque todos estamos a favor de que Billie Eilish presuma a su look característico si quiere, este fin de semana debutó con un nuevo look con un delineado cat line dramático a través de una selección de publicaciones e historias en la cuadrícula de Instagram.

Billie Eilish se luce con un maquillaje más atrevido

A lo largo de la noche, compartió algunos primeros planos de su rostro con trazos de delineador aplicados por expertos.

Incluso compartió una toma de cuadrícula, en la que comentó "no, no te mostraré el disfraz", lo que nos llevó a creer que el look de maquillaje era parte de un espeluznante atuendo para la temporada de Halloween.

Billie enseñó su exótico maquillaje en su cuenta de Instagram. Pero el look era parte de su look de Halloween/Foto: Cosmopolitan

Aún no se sabe qué delineador de ojos exacto usó, pero el resultado fue simplemente fascinante para sus millones de seguidores, quienes seguramente quedaron aún más enamorados de la intérprete de “Ocean Eyes”.

Como te hemos relatado en La Verdad Noticias, Billie en los inicios de su carrera no quería ser valorada por su físico, sino por su talento. Por lo cual, su imagen nunca ha sido la prioridad. Pero todos sabemos que es una chica muy bella, tanto en el interior como en el exterior. ¿Te gusta cómo luce Eilish con este delineador dramático?