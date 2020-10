Billie Eilish EN VIVO: Cómo ver online el concierto "Where Do We Go?"

Billie Eilish se vio obligada a terminar su gira por América del Norte cuando el coronavirus comenzó a propagarse en marzo. Pero no temas, la cantante está haciendo su gira virtual, lanzando un concierto interactivo multidimensional esta noche.

Es posible que los conciertos virtuales nunca puedan replicar a la perfección la sensación de estar en uno en vivo, pero gracias a mejoras en la tecnología de transmisión en vivo, los fanáticos están comenzando a ver una ola de transmisiones de alta calidad que están convirtiéndose en eventos imperdibles.

Billie Eilish lanza "Where Do We Go? The Livestream" debido al COVID-19

Seguramente, el concierto virtual de Billie Eilish, "Where Do We Go? The Livestream" puede llegar a ser el más grande y rentable hasta ahora.

Billie Eilish lanza "Where Do We Go" Live

Usando tecnología XR de última generación, múltiples cámaras, ángulos y entornos 3D, los poseedores de boletos podrán ingresar al mundo de la estrella de 18 años, mientras interpreta un set completamente en vivo.

"Where Do We Go?" Livestream, producido en colaboración con Moment Factory, está inspirado en elementos de su gira por la arena y contará con experiencias nunca antes vistas creadas exclusivamente para la transmisión.

500 fanáticos preseleccionados también interactuarán con Billie Eilish virtualmente y en tiempo real durante todo el programa de "Where Do We Go?" Livestream que se llevará a cabo el día de hoy. Cuyas entradas puedes comprar aquí.

El concierto se transmitirá en vivo desde Los Ángeles el 24 de octubre a las 3 p.m. PT, alojado en el sitio web de la cantante y con la plataforma de transmisión interactiva Maestro. Después del espectáculo, los espectadores tendrán acceso durante 24 horas para reproducirlo nuevamente.

El concierto de Billie Eilish se transmite en todo el mundo, aunque si aún tiene problemas para acceder a la transmisión debido a una restricción de ubicación, es posible que deba probar un servicio de VPN para ver el concierto.

¿Te gustaría ver a Billie Eilish en vivo?, ¿Crees que pueda retomar su gira en 2021 o la pandemia de coronavirus seguirá impidiendo la realización de conciertos? Dinos que piensas en los comentarios.