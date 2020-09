Billie Eilish: ¿De dónde obtiene Billie las letras para sus canciones?

Todos conocemos a Billie Eilish, desde sus temas hasta su particular estilo de la moda, esta jovencita ha superado todas las expectativas. Su música la ha llevado a convertirse en un fenómeno mundial, y gran parte de este éxito se debe a las letras de sus canciones, pero ¿de dónde las obtiene?

Para Billie, muchas de las canciones tratan sobre cosas que ha pensado y sentido a lo largo del tiempo, e incluso sobre lo que ha escrito en su pasado, En una entrevista con Rolling Stone, Billie describió el uso de diarios y cuadernos viejos para encontrar letras, que a menudo están impregnadas de angustia y emoción adolescente.

Billie Eilish escribe canciones que realmente tocan los corazones de sus fans

Ella mostró este cuaderno, diciendo: “Por un tiempo escribí literalmente todo lo que estaba pensando o sintiendo en este libro. "De hecho, no he escrito nada en este libro durante un tiempo, ¿estaré ocultando todas mis emociones?", mencionó la intérprete de “My Future”.

Refiriéndose a una imagen aterradora en el libro, dijo: “Es como me imagino que me veo en mi cabeza". Además de escribir letras y sentimientos, también dibujó imágenes, muchas de las cuales eran imágenes con inflexiones de terror que ayudaron a mostrar cómo se sentía en ese momento.

El equipo entre Billie Eilish y Finneas

Sin embargo, también ha hablado de cómo Finneas, su hermano, es capaz de ayudarla realmente a aprovechar sus emociones para las letras, a veces incluso saltando a su cabeza y ayudándola. Él escribió su canción estrella, Ocean Eyes, sobre la que habló en la revista Paper.

Ella dijo: “Mi hermano vino a verme con Ocean Eyes, y fue extraño porque era exactamente lo que estaba pensando. “Fue como si se hubiera metido en mi cabeza, escribió algo y salió y me lo dio. Me encantó." Hablando más sobre su asociación con la revista Clash, dijo: “Él es realmente como mi socio en la creación de música”.

El equipo entre Billie Eilish y Finneas

“Hay tanto tiempo perdido trabajando con gente que no conoces, donde si no te gusta algo, piensas: 'Podrías, tal vez, no sé, tal vez probar algo donde sea un poco diferente’. Mientras que, con Finneas es como, 'No, eso apesta, sigamos adelante'. Simplemente nos conocemos, así que podemos hacer eso", dijo Eilish.

La letra de Bad Guy

A pesar de optar por permanecer misteriosa sobre algunas de sus canciones, le explicó a un presentador de radio de 102.7FM el trasfondo de su mayor éxito, Bad Guy. Ella dijo sobre la letra: “Bad Guy... básicamente se está burlando de todas las personas que aparentan ser algo y no lo son”.

“Si estás dando vueltas todo el tiempo y dices 'Soy malo, siempre estoy rompiendo las reglas y haciendo esto y haciendo aquello', no lo estás. Lo sé porque solía decir eso y no lo era. La gente, los chicos malos, los raperos, dicen que hacen algo y que ni siquiera lo conocen", dijo la cantante de 18 años.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Billie Eilish? Todo lo que debes saber sobre la cantante del momento

También ha explicado cómo “Everything I Wanted”, una canción de su primer álbum, trata sobre su estrecha relación con Finneas. A medida que aumenta su fama, es probable que algunas de sus experiencias como joven intérprete en la industria de la música se encuentren en sus temas.