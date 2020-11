Billie Eilish: ¿Cuánto gana la cantante?

Con tan solo 18 años de edad, Billie Eilish ha construido un imperio, ya que a lo largo de su carrera artística la grado de convertirse en una de las celebridades más importantes a nivel mundial.

Cabe mencionar que su fama le ha traído aparejado no solo el dominio de las listas mundiales sino también la oportunidad de expandir su marca y lo por su puesto lo está aprovechando.

La cantante originaria de Los Ángeles está a punto de cumplir los 19 años de edad y con tan solo un álbum de estudio en el mercado su fortuna ya está valorada en más de 25 millones de dólares según indica Forbes.

A pesar de que no ha podido realizar una gira a nivel mundial, Billie Eilish habría conseguido facturar más de 40 millones en venta de discos, merchandising, contratos publicitarios y demás.

Ser una joven estrella de la música tiene sus ventajas, y Billie Eilish lo sabe muy bien

Documental de Billie Eilish

Además, Billie Eilish estrenará el próximo mes de febrero de 2021 su primera película documental el cual llevará por título, "The world's a little blurry" un proyecto conjunto con Apple TV.

Este es un nuevo paso en la relación entre el gigante de las comunicaciones y la cantante el cual se selló en diciembre del pasado año por más de 25 millones de dólares.

Como si fuera poco, la famosa cantante lanzó su propia muñeca la cual está inspirada en los estilismos de sus videos musicales más sonados, "Bad guy" y "All the good girls go to hell" y fue la empresa Playmates Toys and Bravado publicó los juguetes Billie Eilish.

Algunas de las marcas que suele vestir Billie Eilish son Balenciaga, Gucci y Louis Vuitton, pero no todo es ropa promocional y desde luego la artista tiene un importante gasto en armario de firmas de moda, todo ello a pesar de la artista tiene un importante gasto en armario de firmas de moda.

Mientras que sus joyas, anillos y diseños además de su look también le supone un importante gasto a la cantante estadounidense.

Sus inconfundibles uñas suponen un importante coste en manicura y en peluquería, además de ello, la cantante también se da algún que otro capricho de vez en cuando en forma de relojes, maletas de viaje y sus increíbles coches.

Todo esto poco después de poner a la venta su primer y único disco hasta la fecha: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? The world's a little blurry el cual ha sido dirigido por R.J. Cutler bajo la producción de Interscope Films, Darkroom, This Machine y Lighthouse Management and Media.

No cabe duda que Billie Eilish ha conseguido revolucionar la música a nivel global y es que los premios y reconocimientos no han dejado de llegarle, algo que también se traduce en enormes cifras de dinero facturado.

Billie Eilish logró ser la artista de 2019, año en el que publicó su primer trabajo y además volvió loca a la industria musical y desde ese entonces, su nombre no hace más que cotizarse al alza y de generar ingresos económicos asociados a su marca personal.

Y como mencionamos anteriormente, la joven cantante de 18 años de edad Billie Eilish en colaboración con Apple TV lanzarán un documental basado en su carrera el cual seguramente será impresionante y de hecho el primer tráiler está listo.

La noticia se ha compartido en todas las redes sociales y ha encantado a sus seguidores, quienes en varias ocasiones han estado compartiendo el amor que sienten hacia la cantante, no solo por ella sino también sus letras de canciones y sobre todo su actitud, que es tan diferente a la de otras celebridades.

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, el documental basado en la carrera artística de Billie Eilish y será una exclusiva de Apple Originals Films por lo que estamos casi seguros de que la mayoría de sus seguidores, al saber la noticia de inmediato se suscribirán al servicio digital para poder tener acceso a este nuevo proyecto que seguramente estará impresionante.

