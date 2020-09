Billie Eilish: ¿Cuánta riqueza ha acumulado la intérprete de ‘Bad Guy’?

Billie Eilish comenzó a atraer la atención de los medios en 2015, luego de subir la canción Ocean Eyes a SoundCloud y Spotify. ‘Ocean Eyes', que fue escrita y producida por el hermano de Billie Eilish, Finneas, luego sería lanzada por Interscope Records. La canción se volvió viral y obtuvo más de 170 millones de reproducciones solo en Spotify.

Por si fuera poco La RIAA lo certificó como Platino. En 2019, Billie lanzó su sencillo, ‘Bad Guy', que llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100, consolidando aún más el lugar de la cantante en ciernes en el centro de atención. A raíz de estos éxitos Eilish empezaría a generar la fortuna que hoy tiene.

Billie Eilish lleva camino de convertirse en la artista de la década. Su juventud y su talento la han llevado a posicionarse como una de las cantantes más ricas de la industria musical

El 26 de enero de 2020, Billie Eilish sorprendió a todos cuando se llevó los cuatro premios principales en los premios Grammy. Estos incluyeron Mejor álbum, Mejor canción, Mejor disco y Mejor artista nuevo. Según Celebrity Net Worth, Billie Eilish tenía un patrimonio neto de $8 millones, al 1 de mayo de 2020.

Billie ha ganado gran parte de su dinero cantando y componiendo canciones. Sus proyectos de mayor éxito comercial incluyen cuatro sencillos, ‘Bad Guy’, ‘Wish You Were Gay’, ‘Bury a Friend’ y ‘All the Good Girls Go to Hel’l. Se informa que ha recaudado millones con sus giras, en particular la gira Saturday Night Live.

En 2019, Billie lanzó su sencillo, ‘Bad Guy', que llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100

¿Cómo obtuvo tanto dinero Billie Eilish?

Además de su éxito como cantante y compositora, Billie Eilish también se ha ganado un porcentaje considerable de su riqueza a través de acuerdos de patrocinio. En abril de 2019, la cantante se asoció con el artista japonés, Takashi Murakami, para promover una línea de ropa.

La línea de ropa presentaba principalmente ropa de gran tamaño, compuesta por camisetas, sudaderas con capucha y chaquetas, mismas que Eilish suele usar. El acuerdo incluía un paquete de ropa que venía con el álbum debut de la cantante, y cada paquete costaba al menos 60 dólares.

En agosto del mismo año, Billie Eilish también se asoció con Apple para promover la aplicación Music Lab de la compañía. En este trato, los clientes de la Apple Store experimentarían con una de sus canciones: You Should See Me in a Crown. Más tarde ese año, la estrella en ascenso firmó un acuerdo de $25 millones con Apple TV +.

Según los términos del trato, Eilish otorgaría a Apple TV + los derechos de un documental sobre su vida. El documental fue dirigido por el reconocido cineasta estadounidense RJ Cutler. Fue así como la intérprete de ‘My Future’ consiguió llegar a los $8 millones de dólares.