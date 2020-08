Billie Eilish: ¿Cuál es su episodio favorito de la serie "The Office"?

La artista de "Bad Guy" no tiene miedo de compartir su amor por esta serie de comedia. De hecho, Billie Eilish incluso incluyó una muestra de "The Office" en su canción, titulada "My Strange Addiction". ¿Cuál es su episodio favorito? Esto es lo que sabemos sobre este músico ganador de un premio Grammy.

Billie Eilish incluyó un fragmento de "The Office" en su canción "My Strange Addiction"

"No, Billie, no he bailado desde que murió mi esposa". Parece una cita bastante extraña para incluir en una canción. Por otra parte, Billie Eilish y Finneas no tienen miedo de correr riesgos con su música.

Billie Eilish ha mostrado en diversas ocasiones su amor por la serie “The Office”

Eso es especialmente cierto cuando se trata de mostrar el amor de Billie Eilish por la serie de comedia, The Office. La artista incluso probó algunas citas del episodio "Threat Level Midnight". En él, uno de los personajes principales crea un cortometraje y lee su guión.

Uno de los personajes se llama "Billie", lo cual es súper perfecto para que Billie Eilish lo incluya en una de sus canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Eve Nelson, productora de canciones de The Office, dijo en una entrevista con Rolling Stone que estaba "extasiada" por la incorporación de Billie.

"No puedo decir lo suficiente sobre esa chica", dijo Nelson. “Ella es, para mí, una de las mejores artistas jóvenes de hoy. Ella se arriesga. Ella es ella misma. Ella marcha con su propio baterista. Amo lo que hizo con eso. Pensé que era brillante. Oí que el ritmo la inspiró un poco. La respeto y la admiro mucho. Es un honor para mí tener algo que ver con inspirar a Billie Eilish ".

Billie Eilish puso a prueba su amor por "The Office", gracias a Rainn Wilson. Este artista incluso tuvo la oportunidad de charlar con uno de los miembros del elenco del programa. Ese fue Rainn Wilson, quien interpretó a Dwight Schrute. El actor Rainn Wilson le dio a Billie Eilish una serie de preguntas relacionadas con The Office.

Eso incluye trivia sobre el trabajo del exnovio de Nellie, la orden de Michael mientras está fuera con el hombre de la mafia de seguros y la carrera benéfica de 5K. Para esta artista, sin embargo, algunos episodios se destacan más en su memoria como sus favoritos.

Episodio favorito de Billie Eilish de "The Office"

Después de ver la serie más de una docena de veces, es difícil elegir un episodio favorito. Sin embargo, para Billie Eilish, la artista compartió cuál fue su momento favorito una vez que un fan preguntó por Snapchat. Sorprendentemente, no es el episodio que aparece en "My Strange Addiction".

"Yo diría 'Juegos de playa', aunque he visto todos los episodios 13 veces, he visto 'Juegos de playa' como 18. Qué triste", dijo Billie Eilish como respuesta en Snapchat.