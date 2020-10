¿Cuál es la película favorita de Billie Eilish?

Billie Eilish: ¿Cuál es la película favorita de la cantante?

El cine de terror coincide totalmente con la estética del video musical 'Bury a Friend' de Billie Eilish, el cual cuenta con más de 300 millones de reproducciones. De hecho, la cantante reveló que su película favorita sirvió como fuente de inspiración para esta espeluznante producción.

Eilish es una artista galardonada con un par de canciones que encabezan las listas de éxitos en su haber. Aunque Billie Eilish todavía es una adolescente, ha dejado su huella en la industria de la música con su peculiar estilo para cantar.

Billie Eilish es fanática del cine de terror

Ese sonido se transmite especialmente con canciones y videos musicales como "Bury a Friend" y "You Should See Me in a Crown". Sin embargo, la música espeluznante de Billie Eilish no sale de la nada. Para una entrevista, la artista compartió su amor por las películas de terror y un thriller en particular.

La película favorita de Billie Eilish

Durante una entrevista con la estrella de Pose, Billy Porter, la cantante compartió cuáles eran sus películas favoritas mientras crecía. Aunque era joven mientras veía estas películas, siempre le encantaron las "cosas aterradoras", incluida una película de terror de 2014.

"Siempre me gustaron las cosas de miedo", dijo Billie Eilish, según Insider. “Me encantó The Babadook". Esta película sorprendió un poco a los fanáticos por su edad y por su contenido. The Babadook, como un thriller psicológico, cuenta la historia de una familia atormentada por un demonio que vive en su casa.

Billie Eilish tiene algunos videos musicales espeluznantes

Ya sea que defienda el cambio climático o busque asustar a algunos espectadores, Billie Eilish a menudo obtiene cientos de millones de visitas en sus videos musicales de YouTube. Uno de sus videos musicales más notables fue el de "Bury a Friend".

'Bury a Friend' presenta a la artista en una especie de escenario de terror, levitando del suelo y actuando como el monstruo debajo de la cama de alguien. Los videos musicales de la intérprete de "My Future" pueden ser un poco espeluznantes, pero es por eso que los fanáticos la aman.