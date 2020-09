Billie Eilish: ¿Cuál es el postre favorito de la cantante?

A Billie Eilish le encantan las paletas y la comida vegana, pero la cantante a veces hornea galletas y otros postres deliciosos, cuando no está de gira o actuando, claro. ¿Cuál es el postre favorito de Billie Eilish? ¿Esta artista tiene tiempo para hornear golosinas? Esto es lo que sabemos sobre la intérprete de "Bad Guy".

Cuando no está grabando, escribiendo y tocando música, los fanáticos a veces pueden ver a Billie Eilish cocinando y horneando, incluso haciéndolo en Coachella. Allí, compartió un momento de galletas veganas con Marriott Bonvoy. Esta tampoco sería la primera vez que hornea algo.

La cantante a veces hornea galletas y otros postres deliciosos

Según The Thing, Billie Eilish no rehuye a los postres a pesar de que luchó con la dismorfia corporal a una edad temprana. De hecho prepara postres en casa como un tipo de terapia. "Es algo terapéutico para mí hornear", dijo Eilish. "Cada vez que estoy estresada, hago mi postre favorito: galletas con chispas de chocolate y mantequilla de maní".

Billie Eilish también ama los dulces

Presumiblemente, a Billie Eilish le gustan los dulces. Incluso cuando asistió a los premios Grammy 2020, se pudo ver a la intérprete de "My Future" con una deliciosa paleta. Cuando se trata de sus preferencias de Halloween, la artista compartió algunos de sus chocolates favoritos durante una entrevista.

“Tazas de mantequilla de maní de Reese y Twix, Kit Kats. Soy vegana, así que se acabó para ellos”, dijo Billie Eilish durante una entrevista en video exclusiva de RADIO.COM. Por mucho que a Billie Eilish le gusten los dulces, a menudo habla más sobre sus elecciones dietéticas, abogando por el medio ambiente en el proceso.

¿Puede Billie Eilish comer ciertos postres?

Debido a que es vegana, eso significa que ciertos postres ni siquiera son una posibilidad. Hay chocolates que contienen leche e incluso golosinas congeladas como el helado están fuera de discusión. Sin embargo, aparte de su dieta, Billie Eilish a menudo aboga por el medio ambiente con su música.

El video de “All The Good Girls Go to Hell” presentaba a la artista como un pájaro empapado en aceite que no puede volar. Aunque las giras se han suspendido debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), Billie Eilish tenía como objetivo hacer que sus conciertos fueran lo más ecológicos posible.

Los fanáticos pueden obtener más información sobre esta increíble cantante en sus plataformas de redes sociales. La música de Billie Eilish, incluido su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go, está disponible en plataformas de música como Spotify, Apple Music y Tidal.