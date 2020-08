Billie Eilish: ¿Cuál es el nombre REAL de la intérprete de “Bad Guy”?

Resulta que la artista de "Bad Guy", Billie Eilish, tiene algunos segundos nombres diferentes en su nombre de nacimiento legal y Eilish es uno de ellos. ¿Cuál es el apellido de Billie Eilish? Aquí está nuestro análisis del significado del nombre real de Billie Eilish, “Billie Eilish Pirate Baird O'Connell”.

Billie Eilish no es el nombre completo de esta artista ganadora del premio Grammy, algunos la conocen como la artista detrás de canciones como "Bury a Friend" y "Bad Guy". Otros la conocen como la cantante del álbum ganador del premio Grammy, When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

Billie Eilish es una artista única como su música y tiene sentido que su nombre legal sea igualmente único.

Billie Eilish es una de las artistas más jóvenes que domina la industria de la música y sus premios son la prueba de esto. Cuando actúa, la artista usa su nombre de pila, Billie, y uno de sus segundos nombres, Eilish. También lanza música y videos de YouTube como "Billie Eilish".

¿Cuál es el verdadero nombre de Billie Eilish?

El apellido de la joven cantante es el mismo que comparte con su hermano y los demás miembros de su familia; sin embargo, casi nunca se le escucha mencionarlo. Aunque algunos fanáticos simplemente la conocen por su nombre y segundo nombre, Billie Eilish tiene algunos nombres legales diferentes.

El nombre completo de la artista de "My Future" es en realidad Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Su primer apellido es en realidad el apellido de su madre, Maggie Baird. Su segundo apellido proviene de su padre. Según Insider, los padres de Billie Eilish, Maggie Baird y Patrick O'Connell, que son ambos actores, querían que su primer nombre fuera 'Eilish' después de ver un documental sobre las gemelas irlandesas siameses Katie y Eilish Holton".

Cuando el padre de Maggie Baird, llamado Bill, murió durante su embarazo, cambiaron de opinión y le pusieron a su hija su nombre. El otro nombre de Billie Eilish, Pirate, en realidad fue una idea del hermano mayor de la intérprete de “Bad Guy”, Finneas. Él tenía solo 4 años en el momento de su nacimiento y se decidió a llamarla "pirata".