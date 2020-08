Billie Eilish: ¿Cuál es el dulce favorito de la cantante?

Puede que sea una de las artistas más jóvenes en ganar un Grammy, pero a Billie Eilish le gusta darse un capricho con algunos chocolates de Halloween como a todos los demás. De hecho, esta joven cantante incluso trajo una paletita a una entrega de premios. ¿Cuál es el dulce favorito de Billie Eilish? Esto es lo que sabemos sobre el artista detrás de canciones como "Bad Guy" y "All the Good Girls Go to Hell".

La paleta de Billie Eilish en los Grammy

Algunos pueden conocer a la estrella californiana por sus videos musicales o por su galardonada canción "Bad Guy". Otros la conocen como una gran fan de The Office y como una persona que no tiene miedo de ser ella misma. Viste ropa única y su trato con el medio del espectáculo siempre ha sido único.

Billie Eilish y Dua Lipa en lo mejor de los American Music Awards 2019 https://t.co/zPI2qWbJDi #AMAs pic.twitter.com/Sblgsfwzkn — QRP (@QRPoficial) November 25, 2019

Esta no sería la primera vez que Billie Eilish lleva su dulce a una entrega de premios. Durante noviembre de 2019, su golosina para los American Music Awards fue también una paleta, incluso posó junto a Dua Lipa con ella. Sin embargo, para un video, la artista compartió cuáles son sus chocolates favoritos.

Billie Eilish ama los dulces de chocolate

Aparte de su momento con la paleta en la entrega de premios, Billie Eilish compartió su amor por algunos chocolates diferentes. Para un video despecial e Halloween, varios artistas comentaron cuáles eran sus dulces favoritos. Kevin Jonas de The Jonas Brothers gritó Butterfinger y Twix. Billie Eilish eligió algunos de sus dulces favoritos de Halloween para compartir.

"Tazas de mantequilla de maní de Reese y Twix, Kit Kats. Soy vegana, así que se acabó para ellos ", dijo Billie Eilish durante una entrevista en video exclusiva de RADIO.COM.

Las Reese's buttercup son uno de los dulces más populares en Estados Unidos, típicos de Halloween

Te puede interesar:Mira lo que hace Billie Eilish con su nuevo amor sobre el sofá

Sin embargo, por mucho que Billie Eilish ama sus dulces, a menudo habla más sobre sus elecciones dietéticas, abogando por el medio ambiente en el proceso. Como es vegana, elige excluir varios alimentos de su dieta. Eso incluye leche, helado y otros productos lácteos.