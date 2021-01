Billie Eilish: Conoce los 13 récords mundiales que rompió la cantante en 2020

Billie Eilish es una artista extraordinaria que crea música que va más allá de su edad. Con solo 18 años, irrumpió en los premios Grammy y Brit Awards en 2020 y tiene un gran número de seguidores. Pero, ¿cuántas veces ha logrado aparecer en el Libro Guinness de los récords mundiales?

Billie Eilish no ha batido un récord mundial Guinness. De hecho, ha batido 13 récords en un año, lo que sin duda se siente como un récord en sí mismo. El hermano de la cantante, Finneas O'Connell, también rompió un récord mundial Guinness por su trabajo con Billie.

El récord más reciente batido por Billie Elish se relaciona con el tema musical de James Bond, para el que interpreta la canción No Time to Die. La canción fue escrita por ella y Finneas, y la ha convertido en la cantante más joven en interpretar un tema musical de James Bond.

Eilish batió varios récords en los Grammy

Además de eso, Billie logró seis récords mundiales Guinness por sus premios Grammy, que fueron sustanciales. Billie rompió el récord de ser el artista más joven en ser nominado en las cuatro principales categorías, que son Álbum del año, Canción del año, Mejor artista nuevo y Disco del año.

Ella también ganó todos esos premios, convirtiéndola en la primera mujer y la artista más joven en lograrlo. Billie se convirtió en la artista más joven y la artista solista más joven en ganar el Álbum del año, así como la artista más joven en obtener el premio a Disco del año.

Fuera de sus premios Grammy, Billie Eilish también rompió el récord de más transmisiones en Spotify para una artista femenina en un año, y se convirtió en una de las personas más buscadas en Internet.

Su alta búsqueda la vio romper tres récords, por ser la cantante más buscada, la mujer más buscada y la más buscada en un año. Su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? también fue nombrado el álbum más reproducido en Spotify, lo que significa que Billie rompió otro récord.

Billie Eilish recibió críticas por su tema No Time to Die

El tema musical de Billie, James Bond, aunque rompió récords de alguna manera, ha ganado algunas críticas por parte de aquellos que no están tan enamorados de que la cantante adolescente tenga el honor de ser el tema principal de una película de 007 a una edad tan temprana.

Billie dijo sobre la reacción mixta a su actuación: “Ese fue el período difícil. No estaba enojado por eso porque lo entiendo. “¿Por qué la gente no se preocupa por la canción que es el tema de su franquicia favorita? Eso es totalmente comprensible.

