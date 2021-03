Billie Eilish: Conoce a 7: AMP, el rapero y popular exnovio de la cantante

La estrella del electropop, Billie Eilish, ha hecho todo lo posible para mantener su vida personal en privado. A pesar de eso, ha hecho referencia a las relaciones en sus trabajos, y muchos especulan sobre con quién ha salido a lo largo de los años.

Uno de esos nombres fue revelado en su documental The World's A Little Blurry. Según el reciente documental, Billie tuvo una relación algo tumultuosa con su exnovio, Brandon 'Q' Adams, un popular rapero de los Estados Unidos.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Brandon también es conocido con el nombre de rap 7: AMP y lanzó un álbum en 2016. Según Pop Buzz, Billie Eilish apareció en la portada de su disco de 2016, Bleaupro, y se separaron en 2019.

No está claro cuándo comenzaron a salir y cuánto tiempo estuvieron juntos, pero su relación claramente tuvo un impacto real en Billie. En el documental ella menciona: “Simplemente no estaba feliz y no quería las mismas cosas que él quería y no creo que eso sea justo para él”.

"No creo que debas estar en una relación, súper emocionado por cosas que a la otra persona no le importan. Literalmente estaba como, 'Amigo, ni siquiera tienes suficiente amor para amarte a ti mismo, no puedes amarme a mí. Sin embargo, lo amo, que es lo que lo hizo más difícil”, agregó.

¿Quién es 'Q', el exnovio de Billie Eilish?

Poco se sabe de 'Q' aparte de los detalles revelados en el documental, y lo que ha revelado en su cuenta de Instagram. En sus historias de Instagram, escribió: “Siempre hay dos lados en una situación. La gente no se da cuenta de que he estado lidiando con la muerte de mi hermano”.

“Especialmente en esa época cuando estaba fresco. A veces tienes que estar solo para afrontarlo '', continuó. A veces la gente no está de acuerdo y no quiere las mismas cosas que los demás. Depende de usted entender que hay varios puntos de vista en una situación”.

Desde que se lanzó el documental, Billie ha pedido a sus fans que "sean amables" después de que salieron las revelaciones sobre su relación. En su propia publicación de historias de Instagram, dijo: “A los fanáticos. ¡Recuerde ser amable con la gente pase lo que pase! Los amo”.

