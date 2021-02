Billie Eilish: Cómo, cuándo y dónde ver el estreno de 'The World's a Little Blurry'

La cantautora de 19 años confirmó que participará en el evento el jueves antes del estreno de su documental en Apple TV +. El especial contará con una interpretación simplificada de Eilish, una entrevista con el director de 'The World's a Little Blurry', RJ Cutler, y un video de la película.

El lanzamiento no será tan simple como parece. De hecho, Billie Eilish y su equipo están preparando un montón de agradables sorpresas de cara a la premiere y tú podrás unirte. Por supuesto, acá te decimos cómo va a estar la onda para que no pierdas detalle.

¿Cuándo se estrena 'The World's a Little Blurry'?

Este próximo viernes 26 de febrero se lanzará mundialmente en salas selectas y la plataforma de streaming de Apple Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, el documental con el que conoceremos a fondo el proceso creativo del álbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Con este material, la joven compositora pasó de ser una promesa de la música a convertirse en toda una realidad; un fenómeno de las masas. En este largometraje dirigido por R.J. Cutler, veremos el dilatado ascenso a la fama que Billie ha vivido en estos años.

Aquellos que sean fans de hueso colorado de Billie Eilish podrán unirse a la cantante en un evento especial antes del estreno mundial del documental. La compositora de “Bad Guy” reveló que ofrecerá una convivencia virtual el jueves 25 de febrero previo al lanzamiento de la película.

¿Dónde ver el documental de Billie Eilish?

¿Cómo ver el documental de Billie Eilish?

El evento se llevará a cabo a través de la aplicación Apple TV, Apple Music y el canal de YouTube de Billie, por lo que el acceso al streaming es gratuito. Este programa será conducido por el reconocido DJ Zane Lowe, quien entrevistará a la estrella y al director Cutler.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la cantante acaba de liberar una versión en vivo e inédita de “ilomilo”, la canción de la que se extrae el título del documental. Cabe mencionar que el video ha superado el millón de visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas.

La charla con Billie Eilish inicia a las 8:00 pm hora de México este jueves en las apps que te mencionamos anteriormente. Y luego, se hará el estreno del documental para quienes estén suscritos a Apple TV+. Así que ponte pilas para no perderte nada.

