Billie Eilish CONFIESA cómo conoció al cantante Khalid ¿Están saliendo?

Billie Eilish ha tenido un gran impacto en la escena musical en un corto espacio de tiempo. Su gira mundial iba a ser un gran evento, aunque lamentablemente ha sido cancelada por COVID-19. Una de sus canciones más famosas es Lovely con el cantante Khalid antes de que cualquiera de ellos fuera particularmente famoso, pero ¿cómo conoció al cantante y están en una relación?

La historia de Billie Eilish de convertirse en cantante es una que inspiraría a muchos jóvenes, dado su ascenso a la fama en tan poco tiempo. Una de las canciones que la hizo fue Ocean Eyes, su primer gran éxito, antes de que su canción Bad Guy y Lovely realmente se hicieran cargo de las listas de éxitos.

Pero entre estas canciones estaba Lovely, la melodía que hizo con el cantante Khalid, con quien muchos han pensado que quizás estaba saliendo. Para Billie, esta reunión iba a resultar importante, ya que la canción se ha convertido en una de las más queridas de toda su producción.

Puede que su encuentro no haya sido el más emocionante, pero su colaboración se volvió muy importante para ambos, lanzando sus carreras a lo grande. Ninguno de los cantantes fue tan influyente en el momento del lanzamiento de la canción, en 2018, pero ambos tuvieron un ascenso meteórico después.

Billie Eilish ha actuado con algunos cantantes increíbles en su pasado, pero ¿cómo conoció al cantante Khalid para su canción Lovely y están saliendo?

En la actualidad, la canción, que fue lanzada en YouTube en 2018, tiene 783,788,513 visualizaciones, lo que la convierte en un claro éxito viral. En declaraciones a la revista Fashion sobre su reunión, Billie dijo: “Lo conocí por Location en 2016, antes de que fuera grande”.

“Lo busqué y no pude encontrar nada sobre él. Literalmente busqué el nombre de Khalid en iTunes y no había nada allí: ni canciones, ni página de artista, simplemente nada. “Así que encontré Location en Soundcloud y luego me di cuenta de que me seguía en Twitter. "Me envió un mensaje de texto o yo le envié un mensaje de correo electrónico a él, y luego me dio su número", confesó Eilish.

¿Billie Eilish y Khalid están saliendo?

Simplemente nos hicimos amigos. “Ninguno de los dos estábamos persiguiendo ningún tipo de influencia, o como quieras llamarlo. Lo respetaba por su arte y él me respetaba a mí. Y luego se convirtió en la gran estrella que siempre pensé que era". Por supuesto, no mencionó cuán grande se convirtió en una estrella desde su colaboración también, y los cantantes ahora a menudo están sentados uno cerca del otro en las listas de éxitos.

Su amistad ha provocado rumores de que la pareja puede estar saliendo, pero Billie ha dejado en claro que no es donde ella está. Hablando con GQ, dijo: “Es muy extraño, pero no lo veo por mí misma. Sé que eventualmente encontraré a alguien, pero en este momento no puedo visualizarlo. Siento que soy una persona totalmente diferente cuando estoy con otra persona”.

“La gente simplemente no lo hace por mí. Han pasado meses y ya no me atraen las personas. No sé qué está pasando... en realidad es una especie de droga", menciono Billie Eilish. En 2017, antes de que saliera la canción, Khalid ganó un premio MTV al Mejor Artista Nuevo. Billie se llevó el mismo premio MTV dos años después, en 2019, al mismo tiempo que ganó el Grammy al Mejor Artista Nuevo, así como varios otros premios Grammy, en 2020.