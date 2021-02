Con una tierna foto abrazadas en la playa y descalzas fue como Billie Eilish felicitó a su amada cuñada, Claudia Sulewski quien supuestamente se parece mucho a la cantante de "Bad Guy".

En la hermosa imagen se le observa a ambas abrazadas mientras van caminando sobre la arena pero con outfits de invierno ya que ambas traen sudadera aunque están sin zapatos.

“Happy Birthday you babe” se lee en la historia del Instagram oficial de Billie Eilish dejando en claro que siente un gran amor y aprecio por su cuñada, la novia de Finneas.

Recientemente se les vio juntas en un concierto de Justin Bieber, lo cual demuestra que se llevan muy bien y que además de parecerse fisicamente, también comparten gustos musicales.

Así felicitó Billie Eilish a Claudia Sulewski

Billie Eilish: Así fue la felicitación a su cuñada Claudia Sulewski

¿Billie Eilish y Claudia Sulewski se parecen?

La novia de Finneas ha dado de qué hablar porque hay quienes aseguran que su parecido a Billie es muchísimo, lo que hace ligeramente extraño que ande con su hermano mayor.

Sin embargo, esto solo ocurre en algunas fotos y ángulos pero no podemos negar que si hay ciertas similitudes en ellas. Sin embargo algunos expertos aseguran que esto es "normal" en cierto grado.

¿Quién es Claudia Sulewski

La hermosa, Claudia Sulewski tiene 24 años de edad y su carrera como influencer comenzó gracias a su popularidad en Instagram y YouTube, en donde tiene un vlog de lifestyle.

De acuerdo con algunos medios internacionales, su fama en redes sociales la llevó a convertirse en el rostro oficial de Teen Vogue en 2015 y trabajó para el medio como conductora.

Como actriz, Sulewski ha participado en películas como Deadcon y series como Runaways y T@gged, así como en el videoclip de “Are You Bored Yet?”, de Wallows con la participación de la cantautora Clairo.

¿Qué piensa Billie Eilish sobre su nuevo documental?

Billie Eilish se abre sobre cómo se sintió después de ver 'The World's A Little Blurry' por primera vez. Además, acaba de revelar por qué no quería ver el documental con su familia al principio.

Eilish se está preparando para el lanzamiento de su nuevo documental 'The World's A Little Blurry', que llega oficialmente el 26 de febrero, esto además de otros planes en su carrera musical.

¿Qué piensa Billie Eilish sobre su nuevo documental?

El documental ofrece una mirada vulnerable dentro del ascenso a la fama de Billie Eilish a lo largo de los años. Los rumores sobre este surgieron por primera vez en octubre de 2019 cuando Eilish estaba de gira.

Se vio a la vocalista siendo seguida por un equipo de video, insinuando que un nuevo proyecto estaba en camino. Luego, en septiembre de 2020, Eilish finalmente confirmó que se estaba preparando un documental.

¿Llegará el documental de Billie Eilish a Netflix?

El esperado documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” ya tiene fecha de estreno y México será uno de los cuantos países afortunados en los que se proyectará en salas de cine.

La producción dirigida por el cineasta R.J. Cutler muestra una parte íntima de la vida personal de Billie, quien a sus 19 años se ha coronado como una de las artistas más exitosas.

¿Llegará el documental de Billie Eilish a Netflix?

La cinta muestra el proceso de trabajo de Billie Eilish y su hermano Finneas, quien es productor musical, durante la producción de su primer disco “When We Fall Asleep Where Do We Go?”.

No, Billie Eilish: The World’s A Little Blurry no llegará a Netflix. Se lanzará en cines y en Apple TV + el viernes 26 de febrero de 2021. Dirigido por RJ Cutler, el documental utiliza metraje detrás de escena.

Billie Eilish solicita orden de restricción contra acosador

Billie Eilish busca una orden de restricción contra un hombre llamado John Hearle, quien supuestamente ha estado acosando a la cantante y amenazándola desde fuera de su casa en Los Ángeles.

Según, Hearle ha estado acampando en una escuela al otro lado de la calle de su propiedad desde el verano, y Billie Eilish ha alegado que la ha estado bombardeando con cartas amenazantes e inquietantes.

Billie Eilish solicita orden de restricción contra acosador

Los documentos obtenidos por la publicación indican que Billie Eilish, recibió una nota de Hearle en la que le decía que “moriría”. La nota supuestamente decía: "No puedes conseguir lo que quieres”.

“Sabrás que pronto el agua subirá y es muy posible que mueras ... Morirás", agregó Hearle en su nota. Billie también afirma que Hearle la ve entrar y salir de su casa, y dice que siempre le dice algo o hace gestos.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!.