Billie Eilish: Así fue el primer concierto online de la cantante (VIDEO)

De todos los intentos en línea para llenar el enorme abismo donde solía estar la música en vivo antes del coronavirus, la transmisión online de Billie Eilish ha atraído la mayor atención. Y es comprensible. La joven de 18 años tiene un sentido visual mucho más agudo que cualquiera de sus compañeros.

Por 30 dólares, los fanáticos obtuvieron acceso a ‘Where Do We Go? The Livestream’, un concierto de 55 minutos que incluyó clips de un documental de Eilish de próxima aparición y una variedad de celebridades, incluido el "padre sustituto" de Eilish, Steve Carrell.

Así fue el primer concierto online de Billie Eilish

Acompañada como siempre de su hermano Finneas y vestida con uno de sus característicos conjuntos oversize (en esta ocasión firmado por Gucci), la recién galardonada con tres Billboard Music Awards apareció en pantalla para interpretar como primer tema ‘Bury a Friend’.

Desde que las y los artistas empezaron a idear nuevas formas adaptadas a las medidas de seguridad exigidas por la crisis sanitaria, la gran problemática a la que han tenido que hacer frente ha sido el cómo compensar la ausencia de esa sensación que genera en nosotras y nosotros la música en directo.

De hecho, antes de continuar con ‘You Should See Me in a Crown’, Billie Eilish se dirigió a la asistencia virtual para expresar lo mucho que echaba de menos encontrarse con sus fans; "el escenario es en el único sitio donde me siento yo misma", comentó en otro momento.

Billie Eilish ofreció un concierto 3D

Consciente de que es imposible provocar las mismas emociones del cara a cara a través de una pantalla, Billie y su equipo optaron por sustituirlas por la impresión que generaba ver a la artista cantar sumergida en un escenario de tres dimensiones que fue cambiando con cada tema.

La escenografía ya era uno de los puntos fuertes de los directos de la estadounidense, en los que hemos podido verla subida a una cama flotante o suspendida en el aire, y este show online se convertía en una experiencia esencialmente visual.

A pesar de ello, en cada una de las trece canciones que interpretó, la famosa artista sacó a relucir su increíble capacidad vocal (magnética, dulce pero afilada, con esa característica sinuosidad melódica).

La pegadiza ‘Strange Addiction', la genuina ‘Ocean Eyes' y la reveladora ‘Xanny' fueron las tres composiciones que pudimos escuchar después de ‘You Should See Me in a Crown’. En esta última, la instalación de paneles que ejercían de escenario se convirtió en una representación exacta del videoclip.

Pero, además de repasar los ya conocidos éxitos que integran su primer trabajo, también hubo espacio para sus nuevos temas como ‘Everythin I Wanted’ (con una preciosa letra que Finneas dedica a su hermana), ‘No Time To Die’ y ‘My Future’ (creada por el combo Finneas-Billie durante la cuarentena).

Billie Eilish lanzó importantes mensajes

Aún no sabemos si alguna de estas canciones formará parte del nuevo disco de la artista, al que también hizo una rápida y críptica referencia durante el espectáculo: "tenemos un nuevo álbum, pero de eso ya hablaremos más adelante".

Además, Billie Eilish quiso aprovechar el encuentro con sus seguidoras y seguidores para lanzar importantes mensajes relacionados entre sí. Durante su interpretación de ‘All Good Girls Go To Hell’, pudimos ver proyectadas imágenes sobre el cambio climático y el movimiento Black Lives Matter.

Al mismo tiempo, la joven también quiso animar al voto en las próximas elecciones de Estados Unidos hasta en dos ocasiones. Como no podía ser de otra forma, Bad Guy’ fue el tema elegido para cerrar el concierto dejándonos así uno de los mejores shows en línea de los últimos tiempos.