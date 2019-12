Billie Eilish: Apagan cigarrillos en SU CARA en su nuevo video “Xanny” (VIDEO)

Billie Eilish: Apagan cigarros en SU CARA en su nuevo video “Xanny” (VIDEO)

La famosa cantante Billie Eilish se ha consolidado como una de las celebridadess más populares del momento en el mundo de la musica, pues con su éxito obtenido a través de su sencillo “bad guy” pudo obtener una nominación como “Mejor Artista Nuevo” durante la próxima entrega de los Grammys Awards.

Y ahora la autora de ‘when we all fall asleep, where do we go?‘, que ya ha empezado a trabajar en su segundo disco, luego de que acabara de grabar un álbum en directo del que ya puede verse un adelanto y que saldrá a través del sello de Jack White, Third Man Records.

Hay que destacar que Eilish se estrena como directora publicando un nuevo videoclip para otro de los temas incluidos en su exitoso debut, que sin duda alguna también se va a ala lista de los temas exitosos que tiene la cantante.

Detalles de Xanny

“xanny” era una de las pistas más jazzy de “When we all fall asleep”, aunque también más ASMR y distorsionadas en la parte vocal, aunque puede verse en el vídeo que la estadounidense ha ideado para ella es más sencillo: un fondo y un sofá blancos sirven de escenario para una Billie vestida de blanco, canta sentada mientras una serie de personas apagan cigarrillos en su cara.

La letra de ‘xanny’ es un rechazo categórico de Billie Eilish a la drogas, pero no hay rastro de pastillas en el vídeo, aunque parece que sí de sus efectos, pues se le puede ver un rostro afectado que parece desfallecerse en la misma escena que casi no cambia.

Cabe destacar que la cantante ha sido nominada a varios de los Grammys más importantes, es la segunda artista más escuchada del año en Spotify, acaba de ser reconocida Mujer del año por Billboard y además acaba de publicar un nuevo single de éxito, “everything i wanted” y ahora “Xanny”.

