Billie Eilish: "A veces me siento atrapada por este personaje que he creado"/Foto: XL Semanal

La estrella de 18 años, Billie Eilish, que pronunció un poderoso mensaje contra la vergüenza corporal en el video de la gira de la arena a principios de este año, dijo que puede sentirse "atrapada" por la forma en que se retrata a sí misma en el centro de atención.

“A veces me visto como un niño. A veces me visto como una niña arrogante. Y a veces me siento atrapada por esta persona que he creado, porque a veces creo que la gente no me ve como una mujer”, le dijo a GQ en una nueva entrevista.

Ella continuó: “Ese video de la gira fue sobre todo eso. Soy yo diciendo: mira, hay un cuerpo debajo de esta ropa y no puedes verlo. ¿No es una pena? Pero mi cuerpo es mío y el tuyo es tuyo. Nuestros propios cuerpos son las únicas cosas reales que son verdaderamente nuestras. Puedo verlo y mostrarlo cuando quiero".

La cantante ganadora de varios premios Grammy que lanzó su álbum debut 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' El año pasado también habló sobre sentirse insegura sobre su cuerpo.

“Aquí hay una bomba para ti: nunca me he sentido deseado. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos”, dijo Billie. “Y es una gran cosa en mi vida que siento que alguien nunca me ha deseado físicamente. Así que me visto como me visto, ya que no me gusta pensar en ustedes, quiero decir cualquiera, todos, juzgándolo, o el tamaño de la misma".

Agregó que su percepción de sí misma puede cambiar. "Pero eso no significa que no me despertaré un día y decidiré usar una camiseta sin mangas, lo que he hecho antes". El entrevistador preguntó que cuando ella hace eso, ¿cómo la hace sentir? “Bueno, hago eso y de repente mis tetas están en tendencia en Twitter. Lo que está bien, esa mierda se ve bien".

La intérprete de Bad Guy es una de las artistas más famosas del momento, aunque su música no es del agrado de todos, por lo que también ha sido juzgada no sólo por su estilo al vestir, sino también por sus canciones/Foto: ET Canadá

Billie Eilish se quita la ropa

Durante un interludio en el concierto de Miami, y en espectáculos posteriores, se proyectó un video clip protagonizado por Eilish en pantallas grandes. Narrando las imágenes, que presentaban a la cantante en un chaleco antes de quitarse el sujetador y hundirse en el agua, Eilish llamó a aquellos que la avergonzaron: "El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?"

Eilish preguntó en el clip: "¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débiles? Más suave? Taller? ¿Quieres que me calle? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas?”.

“El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías? Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si arrojo las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello. ¿Por qué?" Terminó el clip advirtiendo contra hacer "suposiciones sobre las personas en función de su tamaño".

En otra parte de la entrevista de GQ, Eilish habló sobre reducir su uso de las redes sociales. “Mira, soy clickbait en este momento. Cualquier cosa con mi nombre o cualquier cosa que diga o haga puede y será utilizada en mi contra. No veo las historias [de Instagram] de las personas, dejé Twitter hace un par de años, miro el meme ocasional y me siento mal por no publicar más, ya que los fanáticos lo quieren, pero no tengo nada que publicar, honestamente."

También te puede interesar: Billie Eilish comparte un mensaje apasionado tras la muerte de George Floyd

En otras noticias, Eilish se ha unido a docenas de músicos, incluidos Rihanna, Dre Dre y Beyoncé, para pedir justicia para George Floyd, un hombre negro desarmado que murió bajo custodia policial el 25 de mayo y provocó una ola de protestas contra el racismo en todo el mundo.