Billie Eilish: 9 cosas que aprendimos de Billie gracias a su nuevo documental

Con solo unas pocas entrevistas sentadas y con la banda sonora constante de su música, el documental de Billie Eilish a veces se siente como una colección de películas caseras o un recuerdo borroso de giras y grabaciones.

Eilish no duda en abordar los problemas de los últimos años, incluida su lucha contra la depresión, el síndrome de Tourette y las lesiones físicas, pero, sobre todo, The World's a Little Blurry enfatiza la adolescencia de la cantante.

El director RJ Cutler no te deja olvidar lo joven que es: la vemos obteniendo su licencia de conducir, luchando en las relaciones y peleando con sus (francamente, adorables) padres. Aquí hay un resumen de todo lo que aprendimos del nuevo documental de Billie Eilish.

Cosas que aprendimos de Billie Eilish: The World's a Little Blurry

1. Consiguió el coche de sus sueños

Alrededor de su cumpleaños número 17, su familia la sorprende con el auto de sus sueños, un Dodge Challenger negro mate, en la sesión de fotos de su primer álbum de larga duración, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

El auto deportivo está coronado con un lazo verde neón a juego, aunque la madre de Eilish le asegura a la cámara que está equipada con todas las características de seguridad posibles.

2. Sus padres son un poco protectores

Después de obtener el auto, Eilish debe obtener su licencia de conducir, y sus padres están allí para animarla. Cuando está preparada para tomar su primer viaje para visitar a su entonces novio Brandon "Q" Adams, su padre le da la Conferencia sobre conducción segura.

“Las reglas de la ley todavía se aplican”, dice. “No solo es acelerar y hacer todo tipo de estupideces… has aprendido a conducir y te han entrenado, ayudado y probado para estar seguro de que vas a ser una conductora sensata y sobria”, le dice el Sr. O'Connell a su hija.

3. Su lesión en el tobillo es mucho peor de lo que se informó

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Eilish luchó con sus tobillos durante la gira, y en un momento tuvo que usar zapatos especiales y espinilleras para que sus pies no se movieran.

En Milán, Italia, se desgarra los ligamentos del tobillo mientras salta durante la primera canción del concierto y sale corriendo del escenario. Luego tiene que usar una bota médica y someterse a fisioterapia y estimulación eléctrica.

4. Su síndrome de Tourette puede desencadenarse por agotamiento

Aunque ha hablado de ello públicamente antes, Eilish muestra más de su lucha con el síndrome de Tourette en el documental, incluidos los tics de mover la cabeza que aparecen cuando se cansa. También menciona que uno de sus tics la hace morder.

5. Tenía un novio secreto que no vino a verla después de su set en Coachella

Eilish revela que salió en secreto con Q, un cantante, durante más de un año. En la película, vemos a la pareja tomados de la mano mientras patina sobre hielo en su fiesta de cumpleaños número 17 y dice "Te amo" por teléfono.

Ella lo lleva a Coachella y pide verlo después de su actuación porque estaba molesta porque olvidó algunas de las letras de “All the Good Girls Go to Hell”. "¿No puedes verme?" ella dice en el teléfono.

"¿Qué quieres decir con 'intentar'?" Luego lanza su teléfono al otro lado de la habitación. Más tarde, la cantante de ‘Bad Guy’ dice que la pareja se separó porque querían cosas diferentes en la vida.

6. Lloró en los brazos de Justin Bieber durante cinco minutos

Hablando de Coachella, Eilish conoce a su ídolo Justin Bieber en la noche después de su set. Ella inicialmente huye de él, escondiendo su rostro en lo que parece un cañón de confeti.

Luego abraza a Bieber y llora en sus brazos. En la parte posterior cuando viaje en coche hasta el hotel, Eilish recita el momento. “Se quedó ahí parado y me miró”, dijo, y comenzó a llorar de nuevo.

Bieber luego le envía un dulce mensaje de texto, diciendo: “Son momentos como esta noche en los que recuerdo lo que significo para la gente. Tu amor por mí tocó mi corazón. Eres tan especial, no por lo que puedes hacer, sino por lo que eres. Recuérdalo”.

7. No sabe quién es Orlando Bloom cuando lo conoce

Coachella es un gran fin de semana para Eilish. También conoce a Katy Perry y "su prometido", de quien luego descubre que es Orlando Bloom al buscar en Google una foto de él en Piratas del Caribe.

8. Ella ha luchado contra la autolesión y la depresión

En una escena, Eilish hojea las páginas de su diario, que alberga letras de canciones e ilustraciones de sus pesadillas. Una página en particular presenta letras sobre autolesiones de una época que, según ella, fue el "pico" de su depresión.

“Tenía como 14 o 15. Tenía navajas de afeitar escondidas en algunos lugares y tenía tiritas escondidas en un pequeño rincón de mi habitación, y siempre tenía tiritas en las muñecas”, dijo. "Literalmente me encerraba en el baño y me hacía sangrar porque pensé que me lo merecía".

9. Puede hacer música en cualquier lugar menos en un estudio de grabación

Mucho se ha escrito sobre el hecho de que Eilish y su hermano, el cantante Finneas, grabaron su disco debut en el dormitorio de la infancia de Finneas. Pero el documental también muestra a Eilish grabando "No Time to Die" en el autobús de su gira.

También se puede ver el momento en que termina de grabar When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en una habitación de hotel. ¿Quizás su segundo álbum se grabará en el Dodge Challenger negro mate?

