Billie Eilish: 7 reglas de moda que la cantante ha roto con su estilo

Billie Eilish es reconocida además de su gran talento por la música, por su estilo de único para la moda, y en La Verdad Noticias te traemos algunas reglas que la cantante se niega a seguir en cuanto a la ropa se refiere.

Billie Eilish ha logrado colocar sus canciones dentro de los mejores lugares de las listas musicales, es una de las artistas más jóvenes en establecer su carrera a nivel internacional y constantemente muestra que su personalidad es una de las claves de su éxito.

Uno de los elementos que representan a la estadounidense es su forma de vestir, su estilo es urbano, relajado y no tiene miedo de usar prendas oversize, con estampados y combinar diferentes patrones.

Billie Eilish tiene un estilo único

Hollywood tiene sus propios estándares para las personas que quieren ser estrellas y más si se trata de una famosa cantante o actriz, pues se cree que deben ser altas, delgadas, con una figura estilizada y grandes encantos.

Billie Eilish es la muestra de que ser diferente está bien, llama la atención del público, la cantate de 'No Time To Die' en muchas ocasiones ha roto algunas estrictas reglas de moda en alfombras rojas, conciertos, premiaciones y actividades musicales.

Reglas de moda que Billie Eilish ignora

Prendas muy grandes

En el mundo de la moda muchos diseñadores adaptan su ropa para que sus modelos luzcan mejor sobre la pasarela, Billie Eilish parece saltarse este paso y prefiere llevar looks holgados, cómodos y que no le den la oportunidad al público de opinar sobre su cuerpo.

Logos

Billie Eilish ha sido vestida por increíbles compañías de moda, muchos la critican porque usa prendas con demasiados logos, la estrella no ha dejado de portar ropa llena de los símbolos de D&G, GUCCI, YSL y Fendi.

Colores vibrantes

Puede que para muchos el estilo de Billie Eilish mezcle cosas que no tienen nada que ver, como colores vibrantes que llaman mucho la atención y que son excéntricos, pero es el sello característico que la cantante le ha dado a sus outfits.

¿Demasiados accesorios?

A Billie Eilish no le importa combinar estampados, joyería, accesorios, tonalidades desafiantes y piezas innovadoras, es un clave de su forma de vestir, se ha aventurado a usar lentes oscuros en lugares cerrados

En las alfombras rojas

Billie Eilish es una de las cantantes que no pueden faltar en las ceremonias de premios y ha deslumbrado a las cámaras con un estilo propio, llevando su forma de vestir a lo elegante y de alta costura. Como cuando se presentó en los GRAMMY con un look de la casa GUCCI o en la ceremonia de los Oscars, en donde llevó un look Chanel color blanco.

Barato y caro

Billie Eilish tiene acceso a las mejores marcas de todo el mundo, a prestigiosas prendas de diseñadores afamados y talentosos, ella también le da oportunidad a probar nuevos conjuntos creados por diseñadores emergentes, combinando lo caro con lo más accesible.

Cabello

Billie Eilish es una chica divertida que le gusta expresar su personalidad a primera vista y que mejor que experimentar con su melena, el cabello de la cantante ha sido lila, verde, gris, azul y ahora luce las raíces neón y el resto negro, creando una nueva tendencia.

