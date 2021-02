Billie Eilish: 6 canciones de la cantante que puedes dedicarle a tu crush

Billie Eilish posee una personalidad muy especial y tiene las palabras correctas para identificarnos con algunas de sus canciones, ¿cuál de ellas es mejor para mostrarle tu amor a tu crush?

Cada enamoramiento tiene sus rasgos particulares, por eso una melodía es especial solo si comparte un vínculo con la situación que estás viviendo. Aunque Billie Eilish no siempre le canta al amor, sí tiene varias canciones que te ayudarán a expresar tus sentimientos.

Si crees que ha llegado el momento ideal para revelar cómo te sientes con respecto a la persona que te gusta, puede que tengas dificultades para encontrar las palabras correctas, pero la música siempre es de gran ayuda para este tipo de situaciones.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish ha plasmado algunas de sus experiencias en el amor a través de sus canciones, así que tal vez una de ellas te ayude a dar a conocer el mensaje que mejor se adapte a cómo te sientes por esa persona especial.

Canciones de Billie Eilish para dedicarle a tu crush

1. Hostage

Hostage

La canción refleja el interés de una persona en otra y la forma en que de pronto quiere compartir su tiempo solo con ella. La melodía de Billie Eilish refleja cómo los acercamientos con la persona que le gusta la hacen sentirse cada vez más interesada.

2. Come Out and Play

Come Out and Play

La canción describe cómo pasar tiempo junto a una persona te hace valorar hasta los rasgos más mínimos de su forma de ser hasta que te enamoras. Al mismo tiempo, la melodía le dice al otro lo valioso que es y lo motiva a mostrar sus sentimientos.

3. I Love You

I Love You

Billie Eilish canta acerca de la indecisión entre comenzar una relación con una persona a pesar de tener sentimientos por ella, ya que su relación podría cambiar de pronto y aunque hay cosas que la alientan a dejarse envolver por el amor, también se siente dudosa por el resultado de su elección.

4. Everything I Wanted

Everything I Wanted

Este track de Billie Eilish es perfecto si quieres darle un mensaje a la persona que estuvo a tu lado incluso cuando pensaste que todo el mundo te daba la espalda, alguien de quien te enamoraste luego de que te dio fortaleza y te ayudó a creer en ti misma.

5. Ocean Eyes

Ocean Eyes

La canción de Billie refleja cómo la mirada de una persona te cautivó, siendo este uno de los rasgos de la persona que te gusta que no puedes ignorar debido al impacto que causa en ti.

6. The End of the World

The End of the World

Se trata de una canción para motivar a la persona que te gusta a elegirte a pesar de que no quiera darle peso a sus sentimientos, es decir, nos habla de alguien que no se decide a aventurarse en una relación amorosa.

