Billie Eilish: 5 teorías sobre el próximo álbum de la cantante

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie Eilish ha estado asumiendo muchos proyectos artísticos en el último año, a pesar de que la pandemia de coronavirus la hizo cancelar su gira ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Ella acaba de lanzar su documental 'The World's A Little Blurry' y reveló que escribió un álbum completo en cuarentena con su hermano y productor Finneas. Hasta ahora, Eilish ha revelado algunos avances de su próximo álbum.

Eilish lanzó su documental The World's A Little Blurry

En julio, debutó con su emotivo sencillo "My Future" junto con un video animado. Luego, en noviembre, sorprendió a los fanáticos con su video despreocupado de “Therefore I Am". Más recientemente lanzó “Lo Vas A Olvidar”, tema que comparte con Rosalía.

Las pistas siguen a "Everything I Wanted" de 2019, así como a su tema de James Bond "No Time To Die". A pesar de la nueva música que ha lanzado hasta ahora, Finneas reveló previamente que los fanáticos no deberían esperar un nuevo álbum durante la pandemia.

5 teorías de los fans sobre el próximo álbum de Billie Eilish

5 teorías de los fans sobre el próximo álbum de Billie Eilish

“El álbum de Billie y el mío no serán un disco de COVID fastidioso”, dijo. “Tengo un deseo desesperado de no liberarlos durante la pandemia. Quiero que sea el álbum que todos bailan en las calles", fueron las palabras del hermano de Eilish.

Sin embargo, estamos seguros que tarde o temprano tiene que llegar este nuevo álbum. En honor al próximo disco de Billie Eilish, decidimos desenterrar las 5 teorías más locas de los fans sobre el segundo álbum de la reina del electropop (que podrían terminar siendo ciertas).

1. Canalizará a Avril Lavigne en el próximo disco

Eilish no ha sido tímida sobre su absoluto amor y admiración por Avril Lavigne. Anteriormente dijo que el próximo álbum sonará como Under My Skin de Lavigne, por lo que algunos fanáticos piensan que tomará el concepto y lo seguirá. También hay esperanzas de una colaboración.

2. Habrá varias colaboraciones pop repletas de estrellas

Dada la popularidad de Eilish, particularmente entre los artistas que encabezan las listas, no sería sorprendente que el próximo álbum esté lleno de colaboraciones. Aparte de Lavigne, la gente ha reflexionado sobre su trabajo con Ariana Grande, Post Malone y más.

3. El álbum se llamará Over Party

El usuario de Twitter @justinarchie tuvo la idea de que el próximo álbum de Eilish se titularía Over Party. Tenemos que admitir que es una idea bastante ruda. Eilish es muy conceptual en su trabajo, y el título le da mucho espacio para dejar caer huevos de Pascua en sus canciones.

4. Billie Eilish dejará caer el álbum este verano

Los fanáticos de Reddit han teorizado que Eilish hará más anuncios sobre el disco esta primavera y lo lanzará en el verano. Y para ese momento, las vacunas contra el coronavirus se habrán distribuido más ampliamente, por lo que sería el momento ideal.

5. Cabello rojo para el próximo álbum

Muchos fanáticos creen que la próxima era estará marcada por el color rojo. El arte de la portada de "Therefore I Am" es rojo, y recientemente ha estado publicando muchas fotos en Instagram con detalles en rojo. ¿Qué opinas de estas teorías? Déjanos tus pensamientos en los comentarios.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.