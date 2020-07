Billie Eilish: 15 imágenes que debes ver si eres fan

Es posible que hayas visto el nombre de Billie Eilish muy a menudo, y no es sorprendente teniendo en cuenta que ganó varios Grammys. A pesar de que la cantante de 18 años con el cabello colorido y la ropa holgada está tomando la música pop por sorpresa, es posible que aún no sepas mucho sobre ella.

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense que se destacó por primera vez cuando subió su éxito "Ocean Eyes" a SoundCloud en 2015. La canción se volvió viral en 2016.

Billie Eilish sorprendió al mundo del pop con su voz

Billie Eilish enamoró con su voz

Ella trabajó con su hermano, Finneas O'Connell, para grabar "Ocean Eyes", una canción que O'Connell había escrito inicialmente para su banda y al volverse viral los impulsó al éxito a ambos.

"The Darkroom", una impresión de Interscope Records, más tarde firmó con la joven cantante y lanzó oficialmente "Ocean Eyes" como su primer single en noviembre de 2016.

Billie Eilish enamoró con su voz

Desde entonces, Eilish ha lanzado éxitos críticos y comerciales como "Bad Guy", "When the Party's Over", "You Should See Me in a Crown" y "Bury a Friend", por nombrar algunos.

¿Cuál es el nombre completo de Billie Eilish?

Su nombre completo es Billie Eilish Pirate Baird O'Connell.

"Eilish es mi segundo nombre", explicó en una entrevista con la BBC.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es su nombre completo

"Así que soy Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. Bastante raro, ¿verdad? Pirate iba a ser mi segundo nombre, pero entonces mi tío tuvo un problema porque los piratas son malos. Entonces Baird es el nombre de mi madre".

Según Rolling Stone, se suponía que Eilish era el primer nombre de la cantante porque sus padres, Maggie Baird y Patrick O'Connell, una vez vieron un documental sobre gemelos unidos llamados Katie y Eilish Holton y decidieron que les gustaba su nombre.

El color verde es característico de Billie Eilish

Pero, mientras Maggie estaba embarazada, su padre, Bill, murió, y sus padres decidieron nombrar a Billie después de él.

¿Cuántos años tiene Billie Eilish?

Eilish nació el 18 de diciembre de 2001, cumpliendo 18 años. Antes de cumplir 18 años, le dijo a Jimmy Kimmel que estaba muy emocionada por su cumpleaños para poder conducir su automóvil después de las 11 p.m.

Billie Eilish tiene 18 años de edad

En California, donde vive Eilish, los conductores menores de 18 años no pueden conducir solos entre las 11 p.m. y 5 a.m. a menos que hayan tenido sus licencias durante 12 meses o más o estén acompañados por un conductor con licencia que tenga 25 años o más.

¿Cuál es el signo zodiacal de Billie Eilish?

Eilish es Sagitario, una señal que se dice que consiste en líderes independientes, de carácter fuerte y natos que marchan al ritmo de su propio tambor. Si Eilish hubiera nacido tres días después, habría sido Capricornio.

Billie Eilish es sagitario: Signo Zodiacal

Billie Eilish ha firmado varios contratos para patrocinar marcas de ropa y joyeria o ser la imagen de temporada.

Billie Eilish marcas de ropa

¿De dónde es originaria Billie Eilish?

Eilish es del vecindario de Highland Park, que se encuentra en la parte noreste de Los Ángeles, California. Todavía vive allí con sus padres en la casa de dos habitaciones en la que creció.

Sus padres duermen en la sala de estar para que ella tenga su propia habitación y un segundo dormitorio para grabar música. Esa habitación designada es donde ella y su hermano grabaron muchos de sus éxitos, aunque ya no vive en casa.

Billie Eilish ama la casa en donde nació

¿Cuántos álbumes tiene Billie Eilish?

Eilish tiene un álbum de estudio, un álbum en vivo y un EP. También ha lanzado una serie de pistas en solitario y remixes a lo largo de los años.

Lanzó su EP debut "Don't Smile at Me", que incluyó éxitos como "Ocean Eyes" y "Bellyache", en agosto de 2017. El EP fue un éxito nocturno y alcanzó su punto máximo en el no. 8, casi dos años después de su lanzamiento el 26 de enero de 2019.

Billie Eilish ¿cuántos álbumes tiene?

Billie Eilish disfruta de utilizar colores muy brillantes como amarillo, verde y rojo:

Billie Eilish outfits coloridos

La cantante suele transformarse cuando se sube a un escenario, deleitando a los asistentes con su gran voz.

Billie Eilish se transforma en el escenario

Billie Eilish disfruta de las uñas largas las cuales suele combinar con sus atuendos.

Billie Eilish combina sus uñas con su cabello o outfits

¿Billie Eilish escribe sus propias canciones?

Ella ha escrito algunas de ellas por su cuenta, aunque ha coescrito muchos de sus éxitos con su hermano O'Connell. En una entrevista con Vogue, la cantante explicó que ha estado escribiendo canciones desde que tenía 11 años y que ha creado muchas de ellas con su hermano mayor.

Billie escribe sus propias canciones y algunas con su hermano

¿Cuántos premios Grammy ha ganado Billie Eilish?

Eilish actualmente tiene cinco premios Grammy, todos los cuales fueron ganados este año.

Billie Eilish ganó 5 grammys

Sin duda alguna Billie Eilish es una gran artista de la que se seguirá hablando en los próximos años por su impacto en el pop.

Billie Eilish revolucionó el pop

Tal vez te interese.-Mira lo que hace Billie Eilish con su nuevo amor sobre el sofá

¿Sabías todos estos datos sobre la hermosa Billie?