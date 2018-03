Billboard nombra a Selena Gomez como 'la mujer del año'

La prestigiada revista Billboard nombró a Selena Gomez como una de las “mujeres del año” en el ámbito musical.

La intérprete de 25 años de edad señaló que “Francia debería recibir este premio” ya que “ella salvó mi vida, me siento increíblemente afortunada”.

La cantante Selena Gomez fue nombrada una de las “Mujeres del año” en el ámbito musical, en una ceremonia realizada en Los Ángeles este jueves. Selena, norteamericana de raíces latinas, recibió el premio entre lágrimas, agradeciendo a su amiga Francia Rasia, quien recientemente le donó un riñón luego de que la cantante sufriera complicaciones producto del Lupus que padece.En su discurso de agradecimiento, Selena aceptó haber sufrido por momentos “verdaderamente difíciles” después de su transplante. La cantante señaló que mediante la música ha sido capaz delas cosas que quiere y que lo ha hecho gracias a su equipo, por lo cualSelena Gomez ha sido nombrada Mujer del Año por Billboard y esto ha abierto la puerta para que hable sobre el regreso de Justin Bieber a su vida. En entrevista para Billboard, Selena compartió “Tengo 25, no 18, o 19 o 20. Aprecio a la gente que realmente ha impacto mi vida. Antes, tal vez, pudo haberse forzado algo que no estaba bien, pero eso no significa que la otra persona dejará de importarte. Y eso aplica en general”. Recordando sus años en Disney Channel, en Wizards of Waverly Place, y a sus compañeros de esa época Miley Cyrus, Joe Jonas, Nick Jonas y Demi Lovato, Gomez comentó: