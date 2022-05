Billboard Music Awards 2022: todos los detalles para no perdértelo

Los Billboard Music Awards 2022 son premiación que reconoce a los artistas que lideraron las listas de popularidad en el último año y que este año contará con presentaciones en vivo y la participación de estrellas internacionales.

No queda ninguna duda de que el favorito de la noche es The Weeknd, quien está nominado en 17 categorías, incluidas Mejor Artista y Mejor Canción Global; por otro lado se resalta el intérprete de “Save Your Tears”, le sigue Doja Cat con 14 nominaciones, Justin Bieber, Kanye West y Olivia Rodrigo con 13, además BTS busca arrasar en 7 categorías.

Es po0r eso que si no quieres perderte la esperada ceremonia de los Billboard Music Awards 2022, el La Verdad Noticias te compartimos cuándo y dónde ver la transmisión en directo para que no te pierdas ningún minuto del show.

No te pierdas los Billboard Music Awards 2022

The Weeknd el favorito de la noche

Se ha destacado que la entrega de premios Billboard Music Awards 2022, se llevará a cabo el próximo domingo 25 de mayo y se emitirá completamente en vivo para América Latina y Estados Unidos. En cuando a México, la transmisión dará inicio a las 19:00 horas.

Ecuador, Colombia y Perú - 19:00 Bolivi

Chile y Venezuela - 20:00

Argentina, Brasil y Uruguay - 21:00

¿Dónde ver la entrega de premios?

¿Dónde ver la entrega de premios

En México podrás seguir la transmisión en vivo por medio de TNT a través de los siguientes canales: 610 en Izzi, 370 en Dish y 1419 en Sky, pues los Billboard Music Awards 2022 se realizarán en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

Cabe destacar que el rapero y productor Sean Diddy Combs será el presentador principal de los Billboard Music Awards 2022, luego de que Nick Jonas estuviera a cargo de la gala del año pasado y además se rendirá un homenaje a Mary J. Blige con el premio Billboard Icon Award.

