Billboard Music Awards 2018: Janet Jackson recibirá el premio Ícono

La sensual cantante, hermana del fallecido Michael Jackson, recibirá en la ceremonia de los Premios Billboard Music Awards 2018, el premio Ícono.

La gran noche se llevara a cabo en las Vegas, Nevada el próximo 20 de mayo.

Después de haberse ausentado durante casi nueve años, regresa nuevamente a la pantalla.

Janet Jackson, será homenajeada en los Premios Music Awards 2018, esta será su primera actuación en televisión.

El año pasado los famosos cantantes como: Prince, Stevie Wonder, Cher, Neil Diamond, Celine Dion y Jennifer López, recibieron el premio Ícono.

La sensual Janet Jackson, gracias a su talento ha estado en la lista de popularidad de Billboard, por sus grandes éxitos ‘That's The Way Love Goes’, ‘I Get Lonely’ y ‘All for You’.

Próximamente la cantante, Janet Jackson, empezara su gira en el mes de julio, 'State of the World'.

La cantante además de estar en una increíble celebración de el próximo 20 de mayo, el día de hoy cumple 52 años, pues un día como hoy, nació esta bella mujer, que ha trascendido en el mundo de la música.

La gran noche tendrá interpretaciones de diferentes artistas como Ariana Grande, Dua Lipa, Camila Cabello.

Este año, la cantante, Janet Jackson viene con todo, pues esta noche será emocionante para ella y todos sus fans.

Grandes artistas se han llevado este gran reconocimiento entre ellas están, Cher, Madonna, Céline Dion.

Recordemos que durante el año de 2004 en el Super Bowl, Janet Jackson se presentó junto con el sexy cantante Justin Timberlake, provocando un fuerte escándalo, tras dejar al descubierto uno de sus senos. A pesar de esta situación, la cantante luce más radiante y muy feliz. #SOTW2018 : @solaimanfazel link in bio Una publicación compartida por Janet Jackson (@janetjackson) el Abr 23, 2018 at 7:39 PDT

Durante la gran noche de los Premios Billboard Music Awards 2018, se desconoce las canciones que interpretará durante la premiación, lo cierto es que Janet Jackson, emocionará a los asistentes.