Billboard Latin Music Awards 2020: Top 10 de looks de la alfombra roja

Checa los mejores outfits con este Top 10 de los Billboard Latin Music Awards 2020. | La Verdad / hola

Después de unos días donde se llevó a cabo la entrega de los Billboard Awards, salen los Latin Billboard 2020 y es que a pesar de la pandemia donde se tuvo que reprogramar de abril para este 21 de octubre donde muchas celebridades han llegado a este acontecimiento y no puede faltar el brillo ni la elegancia para poder deleitar la pupila de los espectadores, por eso te traemos aquí los mejores outfits de las celebridades.

Gaby Espino

Esta bella conductora nos dejó a todos sin aliento con un vestido con transparencias y aplicaciones sutiles de cristales de la diseñadora Giannina Azar.

Gaby Espino con outfit en cristales. foto: hola

Sofía Castro

La artista musical lució espectacular con un vestido negro strapless con una abertura que dejaba al descubierto parte de sus encantos, ella coordinó su outfit con unas sandalias fuscia.

Sofía Castro con vestido negro. foto: hola

Natalia Jiménez

La cantautora española desfiló por la red carpet con un vestido color blush de Benito Santos y zapatos Gucci y sus accesorios, la cantante llevó joyas de Bvulgari. El maquillaje estuvo a cargo de Claudia Betancur y su peinado fue realizado por Susana Betancourt.

Natalia Jiménez y vestido largo brillante. foto: hola

Rodner Figueroa

El presentador de televisión venezolano, desfiló por la alfombra con un traje súper ad hoc para la ocasión con un saco morado con un bow tie de lentejuelas negras, ¡muy bien por él!

Rodner Figueroa con saco morado de outfit. foto: hola

Jacky Bracamontes

La actriz y modelo mexicana, siempre con elegancia y lució un outfit de vestido negro de Marchesa con el cual se vió fabulosa. Esta bella actriz de la telenovela La Suerte de Loli llevó su melena en un recogido alto, ¡la amamos!

Jacky Bracamontes luciendo estupenda con bello outfit. foto: hola

Paulina Rubio

La cantante y actriz se presentó en los Billboard Latin Music Awards con un look monocromático formado por un vestido azul rey de cola larga y unas botas por arriba de la rodilla. También no podíamos dejar a un lado el corset que le cubría su esbelto cuerpo.

Paulina Rubio con vestido y botas moradas. foto: hola

Manuel Turizo

Este cantante colombiano llevó un look all in white, podíamos ver los detalles de flequillos a los lados de su pantalón, ¡en súper tendencia!

Manuel Turizo y outfit blanco. foto: hola

Nastassja Bolívar

La modelo y ex reina de belleza, llevó uno de los atuendos más llamativos de la alfombra roja con un look en blanco y negro en un vestido que resaltaba sus curvas

Nastassja Bolívar con vestido donde luce pierna. foto: hola

Stephanie Himonidis

O mejor conocida como Chiquibaby, esta locutora y reportera de entretenimiento, fue una de las más sensuales con un vestido de lentejuelas verde esmeralda, ¡guapísima!

Stephanie Himonidis con outfit color esmeralda. foto: hola

TE PUEDE INTERESAR:Latin Billboard 2020: ¡Las mujeres cautivaron a todos con magníficos outfits!

Este outfit te fascinará y es ideal para toda ocasión. ������https://t.co/qNI3MDaDvB pic.twitter.com/CXLwO9asri — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 2, 2020

Ozuna

El cantautor y actor puertorriqueño, dejó ver con un traje muy elegante en color oscuro con aplicaciones en pedrería de Dolce & Gabbana. ‘El negrito de ojos claros’ impactó a su paso por la red carpeta.