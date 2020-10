Billboard 2020: Enrique Iglesias será reconocido "Top Latin Artist of All Time"

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la gala de los premios Billboard se llevara a cabo este miércoles 21 de octubre, y la lluvia de estrellas no se hará esperar pues muchos de los famosos ya están llegando a Florida para que se lleve a cabo este especial evento.

Uno de los principales invitados será Enrique Iglesias, quien ha sido seleccionado para llevarse el galardón de Top Latin Artist of All Time, esto debido a sus logros y también a la gran popularidad que ha tenido en la música latina. El anuncio se dio a cabo por la organización del evento en un comunicado.

Y es que este famoso ha logrado un total de 27 números “uno” en la lista de Billboard Hot Latin Song, siendo el cantante que más veces ha llegado al número uno, además de tener el mayor número de canciones en un top 10, con 39 piezas musicales.

Enrique Iglesisas celebra 25 años de trayectoria

El hijo de Julio Iglesias tiene más de 180 millones de álbumes vendidos, y más de 16 millones de reproducciones de sus videos musicales, lo que, sin duda, lo proclaman como uno de los cantantes más importantes de la música en español.

El famoso no solo es cantante, sino que también es actor, y lo pudimos ver haciendo un cameo en la serie How I Met Your Mother, en donde interpretó a Gael, el novio de Robin Sherbatsky en la segunda temporada.

Será este miércoles cuando lo veamos en el escenario aceptando su premio y siendo reconocido como una de las figuras más importantes del mundo, en cuanto a la música latina se refiere.

¿Crees que el famoso merece ser galardonado con ese título?, ¿Verás los premios Billboard Latin Music Awards?, dinos tus respuestas en los comentarios.