Bill Cosby emite su primer mensaje tras salir de prisión

El comediante estadounidense Bill Cosby abandonó este miércoles la prisión del condado de Montgomery, después que el máximo tribunal de Pensilvania anulara su condena por agresión sexual y ordenara su liberación. Según reporta la agencia Reuters.

Cerca de las 02:30 de la tarde (hora local), Cosby salió de la Institución Correccional de Phoenix, según confirmó un funcionario de Pensilvania. El comediante de 83 años se trasladó a su mansión, ubicada en la comunidad de Elkins Park, donde reporteros locales esperaban..

De acuerdo con información dada a conocer por el portal RT en Español, a pesar de que Cosby no quiso declarar a la prensa, posteriormente publicó su primer mensaje en su cuenta de Twitter tras obtener la libertad.

Bill Cosby siempre defendió su inocencia

"Nunca he cambiado mi postura, ni mi historia. Siempre he sostenido mi inocencia. Gracias a todos mis fans, seguidores y amigos que me apoyaron en esta terrible experiencia. Un agradecimiento especial a la Corte Suprema de Pensilvania por defender el estado de derecho”.

El tribunal superior de Pensilvania ordenó esta semana su liberación, al admitir que el fiscal de distrito que pidió su encarcelamiento, Kevin Steele, no había respetado un acuerdo de no enjuiciamiento que fue pactado entre la defensa de Cosby y un fiscal anterior, Bruce Castor.

Cabe mencionar que como parte de ese acuerdo, Cosby dio un testimonio autoincriminatorio durante la demanda que interpuso Constand en su contra. El caso adquirió una dimensión importante debido a que fue la primera celebridad juzgada y condenada en la era #MeToo.

¿De qué se le acusa a Bill Cosby?

El comediante había sido declarado culpable de drogar y agredir sexualmente en 2004 a una entrenadora de baloncesto de la Universidad de Temple, Andrea Constand, y en 2018 fue sentenciado a entre tres y 10 años de prisión por agresión sexual.

Sin embargo, la liberación de Bill Cosby ha generado gran polémica y ha sido muy criticada, luego de que más de 60 mujeres lo acusaran públicamente de agresiones sexuales o violación, según recoge AP.

