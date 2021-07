Bikini de Irina Shayk cautivó a sus fans de Instagram

El bikini de Irina Shayk dejó asombrados a sus fieles admiradores de Instagram, pues la hermosa modelo rusa de 35 años de edad, conquistó a sus seguidores con un coqueto atuendo playero desde la playa.

La famosa presumió lo que fue una sesión de fotos en un paradisiaco lugar, donde lo que más llamó la atención de los fans fue su espectacular figura. La modelo mostró su piel bronceada y un abdomen marcado.

Recordamos que tras la separación con el famoso actor, la ex de Bradley Cooper lució sensual, pues en La Verdad Noticias te compartimos las atrevidas fotografías de la modelo con un look bastante arriesgado.

Bikini de Irina Shayk conquista a fans de Instagram

La modelo Irina cautivó a sus fans de Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo rusa presumió el bikini con piedras en la zona de la cadera, además combinó su look con un top con un escote pronunciado, el bikini es de la marca Tropic Of C.

Además combinó su atuendo playero con un pareo tejido en color blanco y usó un collar plateado, mientras que su maquillaje fue demasiado discreto para la ocasión, pues su mirada seductora cautivó a los usuarios.

Los admiradores de la guapa modelo enviaron comentarios halagadores, aunque algunos internautas han quedado intrigados sobre lo que ha sucedido cuando captaron a Kanye West e Irina Shayk juntos.

Pero, hasta el momento, Irina no ha compartido alguna fotografía junto al rapero, pues últimamente ha subido fotografías modelando coquetos bikinis, razón por la cual ha dejado sin aliento a sus seguidores.

¿Quién es el novio de Irina Shayk?

Irina Shayk no hay revelado si tiene novio

Actualmente la modelo de 35 años de edad, ha sido muy reservada sobre su vida amorosa, pues luego de que fue captada disfrutando de un paseo con Kanye West, no ha revelado más detalles al respecto de los rumores de un posible romance.

Su último romance fue con el actor Cooper, pero la pareja decidió separarse, pues a pesar de tener una hija en común, los famosos decidieron finalizar su historia de amor, lo que fue un momento difícil para la modelo.

Pero, tras aquel tiempo transcurrido, la famosa se ha enfocado en su carrera como modelo, pues el bikini de Irina Shayk causó furor; la famosa posee una figura envidiable que ha logrado conquistar a sus fans.

