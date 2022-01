Bikini Moschino de Belinda tiene un precio exorbitante ¿Regalo de Nodal?

Belinda es la famosa cantante que ha dado mucho de que hablar últimamente y es que no hace mucho recibió el año posando uno de sus bikinis favoritos, un codiciado diseño de Moschino con ilustraciones de My Little Pony que refleja a la perfección su divertida personalidad

Resulta que uno de los bañadores más llamativos de Beli es un mini bikini perteneciente a la sonada colaboración entre Moschino y My Little Pony, con el que la cantante decidió empezar el año mostrando un poco de su mood para este 2022.

Lo que más ha sorprendido entre sus fans es que la famosa prenda de playa tiene un precio que ha dejado impactados a los fans de la cantante Belinda y hasta se especula que puse ser un regalo del su novio Christian Nodal.

Belinda posa en bikini

Bikini Moschino de Belinda

Tal parece que Belinda no aguantó más y realizó su primer post del año en Instagram, compartiendo con sus casi 15 millones de seguidores un poco de cómo ha pasado los primeros días del 2022, presumiendo un paisaje envidiable a las orillas del mar.

Sumado a la gran vista de la imagen, llamó la atención el bikini que la intérprete de “Luz sin gravedad” seleccionó como su prenda predilecta para iniciar este nuevo ciclo en el que le aguardan importantes compromisos, tanto laborales como personales.

La cantante posó de espaldas dejando ver parte de su traje de baño, un mini bikini corte triangular en color azul cielo, con coloridos detalles en tonos intensos y el nombre de la marca a la que pertenece la prenda en una tipografía acorde al concepto de la colección, en la que también fueron lanzadas otras prendas como tops y pantalones, que la empresaria también posee.

Se trata de un diseño perteneciente a la colaboración entre la casa de moda italiana Moschino y la franquicia de dibujos animados realizada por Hasbro, quienes fusionaron sus aspectos más representativos para dar vida a una línea que conjugara la elegancia y ternura propia de cada marca.

¿Cuál es el precio del bikini Moschino de Belinda?

Precio del bikini Moschino de Belinda

Hay que destacar que esta edición limitada hecha por dos influyentes marcas, el bikini de Beli podría considerarse un artículo de lujo y hasta de colección, cuestiones que probablemente no representan un problema para la actriz, ya que en más de una ocasión ha hecho gala de su amor por Moschino.

Es por eso que ha resaltado que el precio de este mini bikini Moschino ronda los 170 euros, cerca de 4 mil pesos mexicanos, costo ligeramente más alto que los otros bañadores disponibles en la página, tomando en cuenta que se trata de una edición limitada.

Cabe destacar que este modelo de bikini que presumió la bella cantante Belinda ya es casi impisible, ya que la penda está agotada actualmente, pero la novia de Christian Nodal al menos regaló su elegante pose en la playa.

