Uno de los escándalos más grandes en el universo cinematográfico de DC Comics fue el polémico bigote de Henry Cavill en Superman, el cual fue una de las causas principales del fracaso de la versión de la liga de la justicia del director Joss Whedon.

A pesar de que han pasado más de tres años del bochornoso suceso, los fans siguen hablando de él, pues además de las millonarias pérdidas que causó, fue el motivo de burlas tanto para el actor como para la empresa.

Ahora te hablaremos en La Verdad Noticias un poco más de este hecho, que dejó una huella incluso mucho más grande que la de Justice League, donde el villano sin duda alguna fue el bigote de Superman.

¿Qué pasa con el bigote de Superman?

Henry no pudo afeitarse por un compromiso con otra película

Durante las filmaciones de la liga de la justicia, Henry Cavill estaba filmando la película Mission Impossible: Fallout, y la productora Skydance Media le prohibió rotundamente afeitarse el bigote, pues su personaje lo requería, por lo que Warner tuvo que realizar una edición en CGI para su rol de Superman.

Desgraciadamente, esta modificación fue bastante obvia, y el aspecto final de Kal-El fue totalmente desastroso, causando todo tipo de burlas por la mala calidad de efectos especiales de la película, siendo el factor que más destacó en el fracaso de la cinta.

¿Cuánto costó borrar el bigote de Henry Cavill en Superman?

Este ha sido el bigote más caro del mundo

A pesar de ser una edición menor, el costo total de cubrir el bigote de Henry Cavill en Superman, costó 25 millones de dólares, por lo que ni las ganancias de la cinta fueron suficientes para reponer la inversión.

Aunque el actor se redimió con su actuación en la liga de la justicia de Zack Snyder, se dijo que esta fue una de las razones principales por las que Henry Cavill ya no será Superman, aunque actualmente la noticia ya no es tan devastadora, pues el actor Tyler Hoechlin ha demostrado ser mejor Superman en su serie de The CW y podría reemplazarlo.

¿Cuáles son las características de Superman?

Superman es considerado el mejor superhéroe del mundo

Superman no es un súper hombre sólo por que si, pues además del poder de volar, entre sus características tiene súper fuerza, súper velocidad, súper oído, resistencia, durabilidad, sentidos y agilidad sobrehumanos, además de su clásica visión de calor, aliento congelante, visión microscópica y a través del campo electromagnético, factor de curación, invulnerabilidad, habilidad de absorber la radiación del sol y muchas más habilidad.

A pesar de ser considerado el mejor y más fuerte superhéroe del mundo, la única debilidad de Kal-El no es la kriptonita, pues el bigote de Henry Cavill en Superman le causó un grave daño al personaje en su versión del cine.

