Big Time Rush sorprende con versión acústica del éxito “Worldwide”/Foto: Poblanerias

Logan Henderson, James Maslow, Carlos PenaVega y Kendall Schmidt, integrantes de Big Time Rush tuvieron una reunión socialmente distante para interpretar su exitosa canción “Worldwide”. El antiguo grupo de comedia musical de Nickelodeon se inspiró para compartir la actuación después de conectarse recientemente con los fanáticos.

"Estos tiempos difíciles en todo el mundo nos han hecho querer conectarnos mucho con todos ustedes", escribió el grupo en Instagram. “También nos han hecho querer estar conectados entre nosotros. Nos inspiramos para grabar y cantar juntos nuevamente viendo cuántas sonrisas creó nuestro video de registro semanas atrás".

"Pasamos algún tiempo recientemente grabando una de nuestras canciones favoritas (con seguridad aparte) y queríamos compartirla con todos ustedes como nuestra pequeña forma de decir gracias", continuaron.

Nickelodeon tuvo un gran acierto al lanzar al éxito musical a la agrupación BTR, quienes cuentan con un enorme club de fans llamados Rushers/Foto: Prime Video

“Estamos enviando amor a todos ustedes en todo el mundo. Cuídate, cuídate el uno al otro, por favor cuida a todos tus vecinos. Estaremos pensando en ti.”, escribieron los miembros del grupo.

La interpretación se grabó en las casas separadas de los miembros del grupo en Las Vegas, Nevada; Venice Beach, California; Sherman Oaks, California; y Maui, Hawaii.

El éxito de Big Time Rush

Los cuatro formaban parte de un programa de televisión de Nickelodeon del mismo nombre, donde interpretaban a cuatro jóvenes que formaban parte de una banda de chicos. El espectáculo fue tan bien recibido que Big Time Rush se hizo realidad, con los cuatro en giras internacionales y lanzando álbumes.

Cuando la primera temporada llegó a su fin en 2010, Sony Music lanzó el primer álbum del grupo, Big Time Rush, que estaba compuesto en gran parte por canciones del programa.

En 2011, Big Time Rush regresó con su segundo álbum, Elevate, con los singles "Music Sounds Better with You" y "If I Ruled the World".

La banda hizo su debut cinematográfico en 2012 con Big Time Movie. Una banda espía de parodia espía ambientada en Londres, la banda sonora de la película incluye versiones retrabajadas de BTR de canciones de la banda original de chicos, The Beatles.

En 2013, BTR entregó su tercer álbum de estudio, 24/Seven, que presentó el sencillo "Like Nobody's Around". La serie terminó en julio de 2013 y la banda dejó de operar después de una gira mundial en febrero de 2014.