Big Time Rush sorprendió a sus fieles fanáticos al anunciar de manera sorpresiva que este próximo 13 de diciembre lanzarán un nuevo sencillo titulado ‘Call It Like I See It’ en todas las plataformas digitales. Este inédito tema llega ocho años después de la publicación de ‘24/Seven’, su tercer y último álbum de estudio.

La noticia no pasó desapercibida para sus seguidoras, quienes lograron que las frases ‘BTR NEW SINGLE’ y ‘CALL IT LIKE I SEE IT’ se volvieran tendencia en Twitter. Asimismo y a través de esta misma plataforma fue posible leer miles de mensajes, en los cuales se leían las ansias por escuchar esta nueva canción y demostrar el apoyo al grupo.

Cabe destacar que el nuevo sencillo ya puede ser preordenado, esto te ayudará a que seas la primera persona en escucharla una vez que haya sido publicada en las plataformas de Spotify, Apple Music, Deezer y Tidal. Se espera que el tema sea un rotundo éxito debido a las altas expectativas que tienen las fans en lo que resulta ser su regreso a la música.

Regresan a los escenarios

A finales de junio pasado, la agrupación anunció su regreso a la música con una gira de conciertos, misma que dará inicio el próximo 15 de diciembre en el Chicago Theatre de Chicago, Illinois. Tres días más tarde se presentarán en el Manhattan Center Hammerstein Ballroom de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, debes de saber que los boletos para ambas presentaciones se agotaron en cuestión de días. Ante dicha situación, Kendall Schmidt, James Maslow, Logan Henderson y Carlos Pena Jr. compartieron un mensaje de agradecimiento en Twitter: “Estamos ansiosos por estar contigo y subir al escenario nuevamente”.

¿Por qué se separó Big Time Rush?

La agrupación fue creada por creada y lanzada por Nickelodeon Viacom Music y TV Productions.

Big Time Rush se separó en el 2015 tras cinco años de exitosa carrera. Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, los integrantes pusieron en pausa el proyecto para dedicarse a sus carreras en solitario, pero ahora se han reunido para consentir a sus fans con este inesperado tour y una canción inédita.

