Big Sean afirma que su canción “IDFWU” no era dedicada para Naya Rivera

La estrella del hip-hop Big Sean ha revelado su pesar por hacer "I Don't F *** With You", el himno de la ruptura que muchos interpretaron que era sobre su ex prometida, la fallecida Naya Rivera.

El rapero de 32 años, nacido como Sean Anderson, reflexionó sobre el éxito de 2015 cargado de blasfemias durante una entrevista reciente con Vulture, diciendo que era "hiriente" que la gente crea que se trataba de su separación pública de la actriz de "Glee".

"Ha tenido un impacto tan grande en la gente, y ha hecho tantas cosas maravillosas en su vida y en su carrera que fue doloroso incluso tener esa (canción) asociada con ella", dijo a la publicación.

"No fue una ofensa para ella. Realmente hice la canción y la toqué para ella. Ella lo sabía y le gustó. Tuvimos una ruptura que fue muy pública, y éramos jóvenes y nos perdonamos el uno al otro y pasó de eso", dijo el músico.

La historia de Big Sean y Naya Rivera

Big Sean y Rivera comenzaron a salir en 2013 después de conocerse en Twitter. La pareja se comprometió ese año, antes de que él renunciara en abril de 2014, diciendo en ese momento que era una "decisión difícil".

Después de su separación, Rivera tuiteó, y luego eliminó, una afirmación de que el nativo de Detroit robó un reloj de su casa, lo que él negó. Tres meses después, se casó con Ryan Dorsey, el mismo día que debía casarse con Big Sean.

Sean y Rivera incluso tiene una canción llamada "Sorry", la cual fue donde los artistas se conocieron. Sin embargo su romance terminó justo unos meses antes de que se casaran/Foto: Gente

En julio, el cuerpo de Rivera fue recuperado del lago Piru en el condado de Ventura, California, días después de que desapareciera durante un viaje en bote con su hijo, Josey. Una autopsia dictaminó que murió ahogada.

Según Big Sean, todavía está "procesando" su fallecimiento prematuro, y si hubiera sabido cómo terminarían las cosas, las habría abordado de manera diferente.

La estrella nominada al Grammy dijo: "Si hubiera sabido que algo tan trágico hubiera sucedido, nunca hubiera hecho la canción".

A raíz de la muerte de Rivera, Big Sean compartió una publicación de Instagram que la describía como una "heroína" por salvar a su hijo y hacer que la gente "se sienta segura de sí misma y se mantenga erguida y orgullosa".

Añadió: "Aprecio y aprecio todo lo que pasó entre nosotros por hacerme más sabio y mejor persona. Todavía estoy de duelo y en estado de shock, no puedo creer que esto sea real. Estoy orando por ella y su familia, y sé que los estás cuidando y protegiendo. Descansa en paz Naya". ¿Crees que Naya y Sean hacían una bonita pareja?