Big Mouth temporada 6, todo lo que debes saber

Big Mouth, la comedia animada obscena de Netflix, regresa el próximo año para su sexta temporada. Esto es lo que los fanáticos pueden esperar de la nueva temporada.

Cuando los fanáticos dejaron a los estudiantes de Bridgeton Middle School en la quinta temporada, la puerta quedó abierta de par en par para que los personajes crecieran y se desarrollaran.

Los personajes se encontraron a sí mismos y han llegado a un acuerdo con la vida misma a lo largo de la temporada, y crecieron gracias a eso.

Algunas cosas que sucedieron son que Nick finalmente superó su gusano de odio gracias a la ayuda del propio Nick Kroll, y está preparado para hacer las paces con sus amigos en la temporada 6.

Jessi se da cuenta de que es bisexual y reaviva su amistad con Missy mientras comienza un romance con Ali. Finalmente, Jay se da cuenta de que está mejor con Matthew que con Lola y lo elige.

La temporada cinco5 fue muy apreciada al igual que las temporadas anteriores. Podría decirse que los personajes pasaron por sus mayores desarrollos hasta el momento, y los fanáticos seguramente notarán que los personajes de la sexta temporada no son necesariamente los mismos que se presentaron en la primera.

Si bien no hubo grandes momentos de suspenso, la temporada 6 seguramente estará llena de romances en ciernes y amistades reparadas, y aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

Elenco de Big Mouth Temporada 6

Si bien no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el elenco de la sexta temporada, se puede asumir con seguridad que el elenco de la quinta temporada volverá para repetir sus papeles.

Se espera que las voces conocidas como Nick Kroll, John Mulaney, Jason Mantzoukas, Ayo Edebiri y Jessi Klein regresen como Nick, Andrew, Jay, Missi y Jessi, respectivamente. También se espera que regresen Thandie Newton como Mona y Maya Rudolph como Connie, además también Brandon Kyle Goodman.

Si bien no ha habido ninguna palabra sobre los roles de los invitados, se puede esperar que haya muchas sorpresas en la tienda. Después del cameo de Hugh Jackman la temporada pasada, todas las apuestas están cerradas por lugares para invitados sorpresa.

La serie ha atraído a algunos de los principales talentos de la lista A, por lo que es emocionante pensar en la voz de quién aparecerá en la temporada 6.

Es posible que esta temporada sea la última del programa, por lo que agregar un elenco repleto de estrellas será un canción perfecta del cisne. Algo por lo que los fanáticos están clamando es que más miembros del elenco principal se interpreten a sí mismos, como lo hizo Nick Kroll en la temporada 5.

Fecha de lanzamiento de la temporada 6 de Big Mouth

Al igual que el elenco, la fecha de lanzamiento de la sexta temporada aún no se ha anunciado oficialmente, por lo que es pura especulación en este momento. Las últimas cinco temporadas se han lanzado de manera bastante consistente, con aproximadamente 11 meses de diferencia.

De esto, se puede deducir que los fanáticos pueden esperar la temporada 6 en octubre de 2022 más o menos unos meses.

La quinta temporada no terminó con grandes momentos de suspenso, por lo que los fanáticos no deberían estar ridículamente ansiosos por el regreso del programa. A menudo, Netflix hace que los fanáticos esperen la última temporada de sus programas favoritos, como la cuarta temporada de Stranger Things.

Para los fanáticos de Big Mouth, sin embargo, parece que la espera no es tan larga y, con suerte, este será el caso para la próxima temporada y las temporadas siguientes en el futuro. A partir de ahora, no hay retrasos ni contratiempos en la producción, lo que significa que es probable que el programa regrese más temprano que tarde.

Big Mouth en realidad se renovó hasta la temporada 6 después de que se emitió la tercera temporada, y Netflix se ha mantenido al día con la demanda de los fanáticos desde entonces. La mayoría de los programas tienen un mínimo de un año entre temporadas, pero Big Mough mantiene las risas.

Todo lo demás que sabemos

Como se mencionó anteriormente, Big Mouth es tan popular que en realidad se renovó hasta la temporada 6 en 2019.

La próxima sexta temporada es, a partir de ahora, el único anuncio hecho por Netflix con respecto al futuro del programa principal. Dada la dirección que ha seguido el programa en temporadas pasadas, es muy posible que el programa termine después de la temporada 6.

Puede que esta no sea la mejor noticia para los fanáticos, pero debido a que el programa tuvo una temporada final establecida y no se canceló prematuramente, Puede estar seguro de que el programa probablemente terminará con una nota alta y ofrecerá un cierre a aquellos que han estado en el programa desde el principio.

Si el programa llega a su fin, los fanáticos todavía tienen algo que esperar. Netflix tiene varios proyectos en el horizonte, como la serie de acción en vivo Avatar, pero también han anunciado un spin-off de Big Mouth titulado Recursos humanos.

El programa será una especie de comedia en el lugar de trabajo sobre los monstruos hormonales y sus compañeros de trabajo. Nick Kroll y Maya Rudolph regresarán, con Randall Park (quien también aparece en un programa de Netflix sobre The Last Blockbuster) Keke Palmer uniéndose a la alineación. No se sabe mucho más, pero los fanáticos pueden estar seguros de que estará lleno del mismo humor y talento que Big Mouth.

