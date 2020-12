Big Mouth: Descubre tu personalidad según tu personaje favorito

La cuarta temporada de Big Mouth ya llegó a Netflix y el gran fandom seguramente está enloquecido con las nuevas aventuras de Nick, Andrew, Missy, Jay y Jessi quienes al atravesar la adolescencia han tenido que sobrellevar intensas rachas de verguenza.

Big Mouth 4 ya está disponible

Los personajes principales de la trama ahora tendrán que conocer a un monstruo nuevo, llamado “Ansiedad” y seguramente les hará la vida imposible pero mientras tanto checa aquí si tu personalidad coincide con tu personaje favorito de Big Mouth.

Aquí abajo también te dejaremos el tráiler oficial de Big Mouth temporada cuatro por si aún no lo has visto. ¡No te lo pierdas!

Missy - Big Mouth

¿Missy es tu favorita? Tal vez es porque tu personalidad es toda ternura, eres bueno y sueles caerle bien a los adultos porque eres responsable y no tienes malicia, aunque cuando te hacen enojar puedes ser muy hiriente aunque siempre terminas llorando frente a todos.

Jessi - Big Mouth

Si tu personaje de Big Mouth favorito es Jessi, seguro es porque te enojas con facilidad, además que prefieres esconder tus sentimientos y llorar a solas pero ¡CUIDADO! por que eso te puede hacer explotar en público y decir cosas que hieran a otras personas y de las que te vas a arrepentir.

Jay - Big Mouth

¿De verdad? ¿Jay? Sí este personaje es tu favorito seguro es porque eres el alma de las fiestas y el payasito de tu salón de clases. Te gusta hacer reir a la gente, sabes disfrutar de la vida y te tomas las cosas muy a la ligera; tu frase favorita es "sí tiene solución ¿para qué te preocupas?, sí no tiene solución, ¿para qué te preocupas?".

Andrew - Big Mouth

Andrew de Big Mouth refleja que tienes una personalidad cambiante, puedes pasar de estar feliz todo el tiempo a de pronto sentirte como un ser vacio y sin ilusiones pero por otra parte, comprendes que la amistad es lo más importante del mundo y también eres todo un enamorado.

Nick - Big Mouth

¿Te gusta Nick? ¡Y cómo no! Este personaje no puede reflejar más que una personalidad encantadora en tí y aunque tienes inseguridades seguro eres el hijo favorito de tus papás y al que le compran más cosas. Aunque dices que no, te encanta que te abracen y te hagan cariñitos todo el tiempo.

Connie - Big Mouth

Sí elegiste a Connie seguramente es por que tienes alma de líder, tus amigos te ven como "la mamá o el papá" del grupo. Te gusta ser responsable con todas tus ocupaciones pero cuando algo se sale de tu control, sueles hacer grandes berrinches.

Netflix tiene grandes producciones entre sus filas pero aquellos proyectos de caricatura y animación han tenido un gran impacto positivo y generado millones de reproducciones en streaming, ¿cuál es tu serie favorita de Netflix?

