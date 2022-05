Bienvenidos a Edén: ¿Quién es quién en la serie española de Netflix?

Bienvenidos a Edén es una serie española de Netflix que sigue a Zoa y otras cuatro personas con gran actividad en redes sociales. Todos reciben una invitación para asistir a una exclusiva fiesta en una isla secreta que organiza una marca de bebida.

Aquellos que aceptan la invitación empiezan una aventura emocionante, dándose cuenta de que les cambiará las vidas. Aunque, poco a poco, también descubrirán que el paraíso más tentador puede contener los secretos más peligrosos y estar lleno de trampas.

El elenco principal de la serie Bienvenidos al Edén lo integran Amalia Salamanca, Amaia Aberasturi, Belinda, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña, Ana Mena y Berta Vázquez, entre otros. Pero ¿quién es quién en la serie de Netflix? La Verdad Noticias aclara tus dudas.

¿Quién es Quién en Bienvenidos a Edén?

Bienvenidos a Edén: ¿Quién es quién en la serie española de Netflix?

Amaia Aberasturi es Zoa. De acuerdo a lo que Amaia Aberasturi le contó a Vogue, “Zoa no sabe ni ella a dónde va. No se conoce nada bien. Es una chica que no ha podido vivir su infancia, con muchos problemas en casa y el rol que ha tenido es el de ser una madre. Tiene la suerte de tener una amiga maravillosa que le saca la luz y ahí está su contradicción, a ratos sale la luz y a ratos la sombra”.

Berta Castañé es Gaby. Gabriela es la hermana de Zoa y pese a sus diferencias tienen un vínculo muy fuerte y la ama profundamente, por eso la busca sin descanso y en el proceso sufrirá una gran transformación. Para Berta Castañé la relación de Gaby y Zoa es como “ese amor-odio que viven casi todas las hermanas”.

Amaia Salamanca es Astrid, ella es la mujer de Erik y la fundadora de la Fundación Edén. Sobre su personaje en la serie Bienvenidos a Edén, la actriz dijo también a Vogue:

“No creo que Astrid sea la villana, creo en ella y en las motivaciones por las que el personaje establece una fundación junto a su pareje porque cree que de verdad les va a enseñar un mundo mejor a quienes se acerquen. Lo hace por el bien de todos”.

Bienvenidos a Edén: ¿Quién es quién en la serie española de Netflix?

Guillermo Pfening es Erik, quien es el fundador de Fundación Edén y con su esposa Astrid administra el paraíso al que viajan los estelares de la serie española de Netflix. Guillermo Pfening describe a su personaje como “la cabeza del personaje de Astrid”.

Ana Mena es Judith, ella es la mejor amiga de Zoa, por ello la acompaña a la fiesta de la Fundación. Ellas son como hermanas. Para Ana Mena, Judith es la típica amiga que todos tenemos que se apunta a cualquier plan.

Belinda y su personaje en Bienvenidos a Edén

Bienvenidos a Edén: ¿Quién es quién en la serie española de Netflix?

Belinda es África, una chica que va a la fiesta de la Fundación. “Con África tengo en común los looks, compartimos el gusto por la moda, pero somos muy diferentes. África es un poco déspota, ambiciosa, maquiavélica, fría… Yo soy súper transparente, si alguien me cae bien se me nota y si alguien me cae mal lo mismo”, dijo la estrella pop.

Berta Vázquez es Claudia, una mujer que lleva en Edén por demasiado tiempo, de esta forma, es enigmática, misteriosa y solitarioa. Cuando conoce a Zoa conecta con ella y “siente la necesidad de redimir su historia ayudándola a entender dónde está”.

Bienvenidos a Edén: ¿Quién es quién en la serie española de Netflix?

Irene Dev es Alma, una chica que se ve reflejada en los ideales de la Fundación. De acuerdo con Irene Dev, se trata de un personaje “bastante empático y que está muy a favor de los ideales de Edén, de lo que representa y que lucha por ellos”.

Finalmente, Sergio Momo es Nico, quien es un controlador nato y cuando no controla es cuando sale su verdadera personalidad, que no es algo que se vea habitualmente y que casi no conocemos… En la serie se ve el claro ejemplo de lo que pasa con un trauma, una herida infantil”, señaló Sergio Momo al medio antes mencionado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.